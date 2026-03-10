"Sieht geil aus": Maria Furtwängler steht zu ihren Falten

Maria Furtwängler (59) feiert im September ihren 60. Geburtstag und blickt entspannt auf das Älterwerden. Die Schauspielerin, die seit 2002 als Kommissarin Charlotte Lindholm im Tatort ermittelt, spricht im Magazin Gala offen über ihre veränderte Einstellung zum Leben und zu sich selbst. "Ich habe heute eine größere Klarheit darüber, was ich will und was nicht. Und ich gehe viel liebevoller mit mir um. Und ich habe mich lange nicht so am Leben gefreut wie heute", verrät die Schauspielerin dem Magazin. Maria strahlt dabei eine Zufriedenheit aus, die sie selbst erst mit den Jahren entwickelt hat.

Auch ihr Verhältnis zum eigenen Körper hat sich grundlegend gewandelt. "Ich wollte immer eher schmale Hüften und mehr Busen, aber mittlerweile mag ich meinen Arsch sehr und auch die kleinen Brüste, weil die da sind, wo sie immer waren", erklärt Maria. Selbst ihre Falten betrachtet sie mittlerweile mit anderen Augen. "Manchmal sehe ich die Falten und das etwas ältere Gesicht und denke: Coole Alte, das sieht geil aus!", so die Schauspielerin weiter. Sie empfinde eine Ausstrahlung, Kraft und Selbstgewissheit, die sie sexy finde.

Maria steht seit 2002 als Charlotte Lindholm für den "Tatort" vor der Kamera und ist einem breiten Publikum durch genau diese Rolle vertraut. Abseits des Sets engagiert sich die Schauspielerin seit Jahren gesellschaftlich. Gemeinsam mit ihrer Tochter gründete sie 2016 die MaLisa Stiftung, die sich unter anderem für Gleichberechtigung, gegen Gewalt an Frauen und für vielfältige Rollenbilder in den Medien starkmacht. In Interviews betont die gebürtige Münchnerin immer wieder Themen wie Respekt, Selbstbestimmung und Solidarität. Ihr offenes Bekenntnis zur eigenen Veränderung fügt sich in dieses Bild: Maria spricht lieber über Haltung, Werte und das Miteinander als über Glamour – und zeigt damit eine sehr persönliche Seite ihres Lebens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Furtwängler im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Furtwängler

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Furtwängler und Kathrin Ackermann beim Bernhard Wicki Award in München