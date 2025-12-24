Fans in Sorge: Sängerin Leona Lewis sagte Weihnachtsshow ab

Leona Lewis (40) musste ihre für den 20. Dezember geplante Weihnachtsshow in Los Angeles kurzfristig absagen. In einem Statement auf Instagram erklärte Leona, dass sie den Auftritt im Voltaire des Venetian Resorts in Los Angeles nicht geben könne, weil sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert habe. Die Künstlerin, die für ihre kraftvolle Stimme bekannt ist, hatte eigentlich einen weiteren Abend ihrer festlichen Residency spielen wollen, doch eine hartnäckige Halsentzündung machte ihr einen Strich durch die Rechnung. In ihrem Post wandte sich Leona direkt an ihre Anhänger und fand dabei sehr persönliche Worte: "An meine lieben Fans: Es bricht mir das Herz, euch mitzuteilen, dass ich die Show morgen Abend nicht spielen kann."

Sie habe seit einigen Tagen mit Halsschmerzen zu kämpfen und versucht, sich trotzdem durch die aktuelle Show zu kämpfen, was ihren Zustand aber nur verschlimmert habe. Leona kündigte an, die Zeit nun für ihre Genesung und strikte Stimmschonung zu nutzen, um "stärker zurückzukommen und euch die Show zu geben, die ihr verdient". Gleichzeitig entschuldigte sie sich dafür, ihre Fans zu enttäuschen und bedankte sich für "Geduld, Freundlichkeit und Verständnis". In der Bildunterschrift gab die Musikerin zudem konkrete Infos, wie Ticketinhaber über die angegebene E-Mail-Adresse eine Rückerstattung oder eine Umbuchung auf einen späteren Termin arrangieren können. In den Kommentaren häuften sich Unterstützungsbotschaften, ein Nutzer schrieb nach dem letzten Auftritt: "Du warst heute Abend absolut unglaublich. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung." Auch X Factor-Kollege Calum Scott meldete sich mit lieben Worten: "Sende dir ganz viel Liebe, Lee", kommentierte er.

Die Absage trifft Leona in einer besonderen Phase ihrer Karriere. Die Britin erfüllt sich mit der "A Starry Night"-Reihe einen lang gehegten Traum, seit sie sich einst von Celine Dions (57) legendären Shows in Las Vegas inspirieren ließ. In ihrem aktuellen Programm führt die Sängerin das Publikum mit Hits wie "Bleeding Love", emotionalen Covern und dem Weihnachtslied "One More Sleep" durch die wichtigsten Stationen ihres musikalischen Weges. Abseits der Bühne zeigt sich Leona in sozialen Netzwerken oft familiär und nahbar, teilt Einblicke in ihr Leben als Künstlerin und Privatmensch und pflegt eine enge Beziehung zu ihrer treuen Fangemeinde, die sie nun mit Genesungswünschen überhäuft.

Getty Images Leona Lewis, Sängerin

Getty Images Leona Lewis bei der amfAR

Instagram / leonalewis Dennis Jauch und Leona Lewis mit ihrer Tochter