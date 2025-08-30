Leona Lewis: Neue Musik und Las Vegas-Debüt im Gepäck

Leona Lewis (40), die mit Hits wie "Bleeding Love" weltberühmt wurde, steht vor einem aufregenden Karriereschritt. Die Sängerin wird ab dem 1. November ihre erste Las Vegas Residency namens "A Starry Night" im Voltaire Theater des Venetian Resorts starten. Insgesamt 33 Shows sind bis Anfang Januar geplant. In einem Interview verriet Leona, dass sie sowohl aufgeregt als auch nervös sei, jedoch die Freude überwiege, berichtet Daily Mail. Inspiriert durch den Auftritt ihres Idols Celine Dion in Sin City vor 15 Jahren, erfüllt sich Leona nun selbst diesen lang ersehnten Traum.

Doch nicht nur beruflich hat sich bei Leona einiges getan. Seit sie im Juli 2022 Mutter ihrer Tochter Carmel Allegra wurde, hat sich ihre Prioritätensetzung stark geändert. Die Sängerin gab zu, dass diese Erfahrung nicht nur ihr Leben als Mutter bereichert, sondern auch ihre künstlerische Arbeit beflügelt. Aktuell arbeitet sie an neuer Musik, die von ihrer Liebe zu ihrer Tochter inspiriert ist. Dabei hat sie eine neue Seite von sich entdeckt: "Ich schreibe, singe und produziere selbst. Es ist bisher mein ehrlichstes und rohestes Werk", erklärte sie in einem Interview. Für ihre Songs brachte sich die 40-Jährige sogar bei, Bass und Schlagzeug zu spielen.

Leona, die kürzlich von König Charles (76) mit einem OBE ausgezeichnet wurde, betonte auch, dass sie für Projekte, die ihr wirklich am Herzen liegen, Offenheit zeige. Eine Zusammenarbeit mit Simon Cowell (65), ihrem Entdecker bei The X Factor, schließt sie nicht aus, denn er habe sie über die Jahre immer tatkräftig unterstützt. Neben ihrer glanzvollen Musikkarriere engagiert sich Leona leidenschaftlich für wohltätige Zwecke. Vor allem liegen ihr Themen wie Tierschutz und Kinderrechte am Herzen. Unter anderem setzt sie sich als Treuhänderin mit ihrem Hopefield Animal Sanctuary für den Schutz von Tieren ein.

Getty Images Leona Lewis, Sängerin

Instagram / leonalewis Leona Lewis und Tochter Carmel im Mai 2024

Instagram / leonalewis Dennis Jauch und Leona Lewis mit ihrer Tochter