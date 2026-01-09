Leona Lewis singt mit Tochter bei Abschluss ihrer Vegas-Show

Leona Lewis (40) schloss ihr Show-Arrangement in Las Vegas mit einem besonders süßen Moment ab. Am letzten Abend ihrer "A Starry Night at Voltaire"-Show holte die Sängerin ihre dreijährige Tochter Carmel auf die Bühne. Den besonderen Augenblick teilte sie auf Instagram. Das Mädchen sang und feierte gemeinsam mit ihrer Mama – und bewies dabei, dass sie schon jetzt Potenzial zum Showgirl hat. "Unsere letzte Starry-Night wurde noch besonderer, als meine kleine Tochter auf die Bühne kam und mit mir sang. Ich werde diesen Moment, diese unglaubliche Erfahrung, meine allererste Las-Vegas-Residenz nie vergessen", schrieb Leona sichtlich gerührt unter den Post.

Leonas Las-Vegas-Show ist ein echtes Familienprojekt. Während die kleine Carmel den letzten Auftritt ihrer Mutter zu einer ganz besonderen Erinnerung machte, arbeitete ihr Papa Dennis Jauch (36) hinter den Kulissen mit. Der Choreograf aus Bremerhaven war als Kreativdirektor an den Auftritten beteiligt. Gleichzeitig markiert die Residenz in der Glücksspielmetropole das Bühnencomeback der Britin. Im Sommer vergangenen Jahres meldete sie sich nach knapp zehn Jahren mit neuer Musik und "A Starry Night at Voltaire" zurück. Die Auftritte in Las Vegas seien ein wahr gewordener Traum, betonte Leona im Netz: "Es ist ein besonderer Moment, diesen Abschnitt meiner Karriere mit meinen Fans zu teilen."

Die vergangenen Jahre legte Leona einen anderen Fokus: Ihre Familie bildete ihr Zentrum. Tochter Carmel erblickte im Juli 2022 das Licht der Welt. Das Mädchen bereicherte nicht nur ihr Leben, sondern inspirierte sie auch musikalisch. Für ihr neues Album produzierte und schrieb sie die Songs dieses Mal selbst – ihre bisher persönlichste Arbeit. "Ich schreibe, singe und produziere selbst. Es ist bisher mein ehrlichstes und rohestes Werk", erklärte die Britin laut Daily Mail in einem Interview. Um noch näher an ihrer Arbeit zu sein, habe Leona für dieses Album sogar Bass- und Schlagzeugspielen gelernt.

Instagram / leonalewis Leona Lewis und Tochter Carmel im Mai 2024

Getty Images Leona Lewis, Sängerin

Instagram / leonalewis Dennis Jauch und Leona Lewis mit ihrer Tochter