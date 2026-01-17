Nach Forsthaus-Funken: Läuft was zwischen Christo und Yeliz?

Bei der Damenwelt im Forsthaus Rampensau Germany kam Christo Manazidis besonders gut an. In den Interviews schwärmten mehrere Kandidatinnen von dem Comedian – mit einer ging sogar etwas auf Flirtkurs. Auf einer feuchtfröhlichen Party legten Yeliz Koc (32) und Christo ein romantisches Tänzchen hin und begannen später ein flirty Gespräch. Promiflash hat nun nachgehakt, ob sich nach den Dreharbeiten daraus vielleicht etwas entwickelt hat. Die Hoffnung auf eine neue Reality-Liebesgeschichte erstickt der YouTuber aber im Keim. "Zwischen mir und Yeliz gibt es keine Lovestory", stellt er klar.

Es scheint so, als hätten sie es bei dem kleinen Flirt in der Partynacht belassen. "Wir sind nicht miteinander romantisch unterwegs und daten uns nicht – da sind keine Feelings entstanden", erklärt Christo und fügt hinzu: "Yeliz und ich sind befreundet, verstehen uns gut und das kann gerne so bleiben." Einige Fans werden diese Nachricht schade finden, andere haben es wohl schon kommen sehen. Bei einer Promiflash-Umfrage, ob die beiden ein süßes Paar abgeben würden, waren sich die Leser tatsächlich überhaupt nicht einig. Von insgesamt 262 [Stand 16. Januar 2016] hoffte eine knappe Mehrheit von 51,5 Prozent darauf, dass aus den beiden mehr wird. 48,5 Prozent hingegen sahen in ihnen kein zukünftiges Traumpaar.

Chris, der seine Karriere fernab der Reality-TV-Szene bereits im Jahr 2010 auf YouTube startete, zählt nach inzwischen zahlreichen Formaten zu den sehr gerne gesehenen Gesichtern in deutschen Realityshows. Zuschauer und Kollegen schätzen dabei vor allem seine authentische Art, die er auch mit einer ehrlichen Einschätzung beim Forsthaus-Wiedersehen zeigte. "Ich bewege mich seit zwei Jahren in dieser Bubble. Und was mich so amüsiert: Jeder von denen hat richtig mies einen an der Klatsche", gab er ein ehrliches Feedback zu seinen TV-Kollegen ab.

Collage: Instagram, Imago Collage: Christo Manazidis und Yeliz Koc, Realitystars

Joyn Yeliz Koc und Chris Manazidis bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

IMAGO / BOBO Chris Manazidis, Juni 2025