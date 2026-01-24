"Müll": Marc-Robin rechnet mit "Forsthaus Rampensau" ab

Reality-TV-Gesicht Marc-Robin Wenz hat auf Instagram ordentlich Dampf abgelassen – und zwar über seine Zeit bei Forsthaus Rampensau Germany. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, warum er im Format so teilnahmslos gewirkt habe. Darauf legte Marc-Robin nach: Er sei mit einer Freundschaft Plus ins Haus gegangen, habe draußen aber eine Frau gehabt, die damit überhaupt nicht einverstanden gewesen sei. Schon am ersten Tag habe er keinen Spaß gehabt, sagte er.

Seine Begründung fiel deutlich aus. "Mehrere Gründe", begann Marc-Robin in der Antwort an seine Community und zählte auf, dass ihm das Konzept nicht zugesagt habe. Er habe sich in den Räumlichkeiten nicht wohlgefühlt, der Alltag im Haus sei "todeslangweilig" gewesen. Trotzdem habe er durchgezogen und auf den Sieg gehofft, schließlich sei er nicht angetreten, um frühzeitig aufzugeben. "Eigentlich wollte ich einfach nur raus da", fasste er zusammen. Am Produktionsteam ließ der Reality-Star zwar nichts grundlegend Negatives, räumte aber ein, dass "auch einiges schief lief". Sein Fazit zu "Forsthaus Rampensau" fiel knallhart aus: "Das Format war echt der größte Müll", schrieb er in der Story.

Abseits der TV-Dynamik sorgt vor allem das private Geflecht für Gesprächsstoff. Die Freundschaft Plus-Konstellation mit Henna war von Beginn an von Grenzen begleitet, weil Marc-Robin außerhalb liiert war. In der Hütte blieb es daher ruhig zwischen den beiden, auch beim späteren Wiedersehen machten sie klar, dass sich daran nichts Romantisches geknüpft hat. Hinter den Kulissen wirken die Wege dennoch verbunden: Die beiden kennen einander lange, wirken eingespielt im Umgang und halten ihre Kommunikation offen. Marc-Robin betont öffentlich gerne, wenn ihm Loyalität wichtig ist – ein Punkt, der in solchen Konstellationen schnell auf die Probe gestellt wird. Für Henna blieb es am Ende vor allem eines: ein Kapitel, das als Freundschaft weitergeht.

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Joyn Marc-Robin Wenz bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Joyn Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Team im "Forsthaus Rampensau Germany"

