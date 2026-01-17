Zogen C-Bas und Christo siegessicher ins Forsthaus ein?

C-Bas und Christo Manazidis waren im Forsthaus Rampensau Germany auf der Überholspur unterwegs. Sie gewannen beinahe jedes Spiel und konnten sich somit so oft vor dem Absägen schützen, dass sie ohne Umwege ins Finale einzogen. Hatten sie damit gerechnet, dass sie in den Games so gut abschneiden werden? Im Promiflash-Interview verrät C-Bas: "Natürlich haben wir uns gute Chancen ausgerechnet, wir wussten, dass wir in den Spielen stark sein werden, uns mit am längsten kennen und ein gut eingespieltes Team sind."

Auch Christo schien sich keine Sorgen darüber zu machen, dass sie bis zum Ende im Forsthaus bleiben werden. "Wir waren uns eigentlich sicher, dass wir es mindestens bis ins Finale schaffen. Wir wollten das Ding gewinnen. Das sollte immer der Anspruch sein, wenn man an solchen Formaten teilnimmt. Also war für uns klar: mindestens Finale", betont er. Mit ihrer Selbsteinschätzung lagen die beiden YouTube-Stars richtig. Die 25.000 Euro Preisgeld nahmen die beiden nicht mit nach Hause – an ihren Qualitäten als Rampensäue ließen sie aber keine Zweifel.

Während es für C-Bas das erste Reality-Format war, ist Christo mittlerweile ein alter Hase im Trash-TV-Business. Er stellte unter anderem schon bei Kampf der Realitystars und The 50 sein Können unter Beweis. Sein Kumpel zieht nun aber nach: Vor wenigen Wochen wurde der Cast der neuen "The 50"-Staffel bekanntgegeben und somit bestätigt, dass der Content Creator neben 49 anderen TV-Persönlichkeiten darum kämpfen wird, 50.000 Euro für einen seiner Follower mit nach Hause zu nehmen.

Joyn Chris Manazidis und C-Bas bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Getty Images Chris und C-Bas, YouTube-Stars

Instagram / cbas C-Bas, Dezember 2025