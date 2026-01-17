Schnauze voll: Eva Benetatou bricht Forsthaus-Wiedersehen ab

Eva Benetatou (33) musste schon im Forsthaus Rampensau Germany von ihren Mitkandidaten eine Menge Kritik einstecken. Beim Wiedersehen, dem die alleinerziehende Mama per Zoom-Call zugeschaltet wird, da ihr Sohn krank ist, geht der Shitstorm weiter. Nachdem sie kurz ihre aktuelle Situation mit Walentina Doronina (25) geschildert hat – die beiden zogen als Freundinnen ins Format ein, verstehen sich heute aber nicht mehr – beginnt die Kritik der anderen. Allzu lange lässt sich Eva das aber nicht gefallen. Nachdem die anderen nach der Ankündigung, sie werde den Call beenden, wenn es nicht aufhört, einfach weitermachen, macht sie Ernst: Ein Klick und der Bildschirm, auf dem sie eben noch zu sehen war, wird schwarz. "Warten auf Teilnehmer" steht nun auf dem Bildschirm – Eva denkt aber nicht daran, sich erneut einzuwählen.

Die Schimpftirade wird von Dilara Kruse angeführt. Ihr ist der Seitensprung zwischen dem verheirateten Serkan Yavuz (32), den die 33-Jährige damals selbst öffentlich machte, nach wie vor ein großer Dorn im Auge. "Sie ist Schmutz und bleibt Schmutz. Sie schreibt bis heute noch vergebenen Männern. Sie ist einfach Schmutz. Sie schreibt alle Männer von meinen Freundinnen an", echauffiert Dilara sich. Evas ehemalige Freundin Walentina pflichtet ihr nickend bei. Es entsteht ein Stimmengewirr und es wird von mehreren Seiten geschossen, während Eva vergeblich versucht, sich vom Bildschirm aus zu verteidigen, bis sie schließlich die Reißleine zieht und das virtuelle Gespräch beendet.

Dass ihre Freundschaft die gemeinsame Zeit im Forsthaus nicht überlebt hat, machten Eva und Walentina bereits vor der Ausstrahlung öffentlich. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 25-Jährige die Aufnahmen eines Interviews, in dem sie immer wieder beim Sprechen von Eva unterbrochen wurde. "Guckt mal, was Eva die ganze Zeit im Interview macht: Ich sage das ja nicht ohne Grund im Interview, sondern äußere mich zu einer Situation, in der ich selbst angegangen und direkt dazu befragt wurde", schrieb sie dazu und machte deutlich, dass sie nicht mehr gut auf ihre Teampartnerin zu sprechen ist. Die Szenen, die zu dem Bruch zwischen ihnen führten, konnten die Zuschauer wenige Wochen später bei der Ausstrahlung sehen.

Imago Eva Benetatou beim Screening von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg, Berlin, 04.11.2025

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Realitystar

Joyn Walentina Doronina und Eva Benetatou im "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3