Flirtet Marc-Robin Wenz bei Forsthaus-Reunion mit Amira Aly?

Beim großen Wiedersehen von Forsthaus Rampensau Germany gerät Marc-Robin Wenz ins Kreuzverhör – und sorgt plötzlich für einen Moment, der das ganze Studio aufhorchen lässt. Moderatorin Amira Aly (33) spricht den Reality-TV-Star auf seine in der Staffel heftig kritisierten Aussagen über Frauen an und will wissen, wie er heute dazu steht. Die Debatte kocht in der Reunion-Ausgabe, aufgezeichnet im Studio mit den ehemaligen Kandidaten, rasch hoch. Als Amira nachhakt, ob sich sein Verhalten im Privaten wirklich von dem im TV unterscheide, kontert Marc-Robin unvermittelt: Sie müsse ihn dann eben privat kennenlernen. Der Satz fällt mitten in die Runde, vor laufenden Kameras, und löst prompt Getuschel, Lacher – und Flirt-Gerüchte – aus.

Zuvor bleibt der Realitystar bei seiner Linie. Er räumt zwar ein, seine Wortwahl sei "vielleicht die falsche Ausdrucksweise" gewesen und bezeichnet sich in einem Moment als "Dummschwätzer". Doch inhaltlich bleibt er bei seiner Linie. "Meine Meinung ist dieselbe", erklärt er und bestätigt auf Nachfrage immerhin, dass seine Aussagen frauenverachtend wirken könnten. Amira bleibt ruhig, aber bestimmt und macht klar, dass sie nicht seinen Charakter angreifen wolle, sondern die Wirkung seiner Worte. Teamkollegin Henna, die sich als Feministin beschreibt, stellt sich dazwischen: Er habe solche Sprüche ihr gegenüber nie gebracht, sonst wäre sie nicht mit ihm ins Forsthaus gegangen. Als die Stimmung kippt, meldet sich auch Dilara Kruse und erinnert emotional daran, dass solche Sätze verletzen. Erst als der mögliche Flirt-Moment im Raum steht, rudert Marc-Robin zurück und erklärt, er habe das nicht flirtend gemeint, sondern als Hinweis, ihn außerhalb des TV-Kontextes anders kennenzulernen.

Privat sorgen die Beziehungen in der Forsthaus-Runde seit Monaten für Gesprächsstoff. Zwischen Marc-Robin und Henna galt vor der Show lange das freundschaftliche Einvernehmen, doch heute gehen sie eher auf Distanz – sie sprechen selbst ironisch von "Freundschaft Minus". Amira, die als Moderatorin in der Reunion souverän durch die heiklen Themen führt, meidet auf Social Media üblicherweise tiefe Einblicke in ihr Privatleben und konzentriert sich auf ihre Projekte. Hinter den Kulissen schätzen viele an ihr die direkte Art, mit der sie Konflikte anspricht, ohne die Person aus dem Blick zu verlieren. Und Marc-Robin, der seit der Ausstrahlung häufig über seine Wortwahl diskutiert, setzt auch abseits der Kameras auf Humor – was in hitzigen Momenten schnell als Provokation gelesen werden kann. Genau dieser Mix aus Direktheit und Lockerheit hat in der Reunion für das Augenzwinkern gesorgt, über das jetzt alle reden.

Collage: IMAGO / STAR-MEDIA, Imago Collage: Marc-Robin Wenz und Amira Aly

Joyn Marc-Robin Wenz bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Getty Images Amira Aly beim About YOU Fashion Ball im Schmidts Tivoli, Hamburg, 26. September 2025

