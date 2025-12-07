Jennifer Iglesias fühlt sich an Weihnachten wie der Grinch

Jennifer Iglesias (27) hat verraten, dass sie sich kaum um die Weihnachtsfeiertage schert. Im Interview mit Promiflash erklärte die Reality-Bekanntheit, dass sie Weihnachten meist gar nicht feiert. Grund hierfür seien komplizierte familiäre Verhältnisse, die das Fest in ihrer Kindheit oft belastend machten. Ihre Eltern, die sich getrennt haben, als sie vier Jahre alt war, stritten häufig darüber, bei wem sie Heiligabend verbringen sollte. Dies führte dazu, dass Jennifer irgendwann entschied, Weihnachten lieber allein zu genießen, um solchen Konflikten aus dem Weg zu gehen. "Ich bin nicht so der Weihnachtsmensch", fasste sie zusammen.

Im Gespräch zeigte sich Jennifer offen und teilte ihre Erfahrungen, wie einst der Weihnachtsstress zwischen den Eltern das Fest für sie ruiniert habe. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, die schließlich dazu führte, dass sie auf das Feiern verzichtete. Seitdem gehört für sie kein Tannenbaum, kein Lichterglanz und auch kein Familienessen zur Adventszeit. Stattdessen beschreibt sie gern selbstironisch, dass die Figur des Grinch wohl besser zu ihr passe als das klassische Bild einer feierlustigen Weihnachtspersönlichkeit. "Da ist keiner sauer", fügte sie hinzu, um ihre Entscheidung für die einsamen Feiertage zu erklären.

Jennifer ist dafür bekannt, in ihrer TV-Karriere immer wieder viel von sich preiszugeben. Dabei weicht sie oftmals von gängigen Klischees des Reality-Glamours ab und zeigt sich ungefiltert – eine Eigenschaft, die ihren Fans gefällt. Über frühere Feste oder Gewohnheiten hat sie hingegen wenig erzählt, und diese Einblicke sind für viele überraschend. Während Jennifer, die seit Kurzem den kleinen Waffenschein hat, auf den Bildschirmen und sozialen Medien meist heitere Momente teilt, wird an Weihnachten klar: Sie hat für sich einen Weg gefunden, inneren Frieden zu bewahren, indem sie dem festlichen Trubel fernbleibt.

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit