Nicht Hati: Jennifer Iglesias will Fame-Fighting-Revanche

Ihre erste Fame Fighting-Teilnahme lief für Jennifer Iglesias (27) nicht wie erwartet. Ihre Kontrahentin Hati Suarez spuckte der Reality-TV-Bekanntheit bei der Pressekonferenz Wasser ins Gesicht. Auch den Boxkampf konnte Hati für sich entscheiden. Dennoch würde sich Jenny erneut in den Ring wagen – die Bedingungen dafür nennt sie im Promiflash-Interview. "Revanche ja, einfach nur, um mich noch mal der Challenge zu stellen, um den Leuten zu zeigen, dass ich das Ding gewinnen kann", erklärt sie und betont: "Aber nicht gegen sie. Auf gar keinen Fall."

Dass Jenny diese Grenze zieht, ist wohl kaum überraschend. Nach Hatis Spuckaktion hagelte es für die Germany Shore-Bekanntheit Kritik im Netz. "Da brauche ich schon jemanden, der auf Augenhöhe ist und Respekt gegenüber der Sportart hat. Wer das nicht hat, der ist bei mir unten durch", macht die 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash deutlich. Hatis Entschuldigung habe sie bis heute nicht angenommen. Jenny erklärt: "Wenn einmal der Respekt weg ist, ist es sehr, sehr schwer, dass man ihn bei mir wiederbekommt."

Jenny ist nicht die Einzige, mit der Hati bei Fame Fighting hart ins Gericht ging. Im Backstage-Bereich legte sie sich auch mit Calvin Steiner an, wie dieser im Anschluss in seiner Instagram-Story verriet. Er teilte unter anderem einen Clip, der kurz vor seinem Kampf gegen Tommy Pedroni (30) entstanden war. In dem Video ist zu hören, wie Hati ihn immer wieder provoziert: "Tommy wird dir so einen draufgeben. Boah, freue ich mich, wenn ich das gleich sehe. Jetzt heulst du von da drüben. [...] Du wirst gleich gegen Tommy weinen."

