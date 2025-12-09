Ausgeplaudert: Diese TV-Show würde Jennifer Iglesias zusagen

Jennifer Iglesias (27) hat klare Pläne für ihre TV-Zukunft – und verrät jetzt, worauf sie aktuell richtig Lust hat. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, die zuletzt bei Love Island VIP zu sehen war, welche Formate sie reizen. Während sie sich eine Teilnahme im Dschungelcamp zumindest vorstellen könnte, ist dies jedoch nicht das Format, das ganz oben auf ihrer Liste steht. "Zum Dschungel würde ich nicht nein sagen, aber es ist nicht mein Traumformat", betonte sie. Viel spannender findet sie hingegen die Sendung Beauty & The Nerd, wie sie klarmachte: "Ich liebe einfach die Nerds. Ich liebe ja auch Mangas."

Jennifer, die durch ihre offene Art bereits in einigen Reality-Shows für Schlagzeilen sorgte, sieht sich dort in ihrem Element. Laut ihrer Aussage liege das nicht nur an ihrer Begeisterung für alles, was mit Mangas zu tun hat: "Ich hätte einfach richtig Bock auf ein Sozialexperiment. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich mal sehen", erklärte sie überzeugt. Die Sendung, in der zwei Welten aufeinanderprallen, scheint sie zu faszinieren – schließlich habe sie selbst sowohl ihre tussihaften als auch nerdigen Seiten, wie sie mit einem Schmunzeln anmerkte.

Jennifer sorgte jedoch nicht nur mit Aussagen in Sachen TV-Karriere für Aufsehen im Interview. Gegenüber Promiflash verriet der Realitystar außerdem, dass es derzeit in ihrem Liebesleben ordentlich kribbelt. "Ich kann mich nicht beklagen", erklärte sie verschmitzt. Zwar wollte sie noch keine Details preisgeben, doch betonte sie: "Vielleicht werdet ihr es ja bald erfahren." Offen ließ die 27-Jährige dabei, ob es tatsächlich schon einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. "Man sagt ja immer, 'keep it private'", fügte sie hinzu.

