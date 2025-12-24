Nach Boxkampf: Jake Pauls gebrochener Kiefer wurde repariert

Jake Paul (28) hat sich nach seinem K.o.-Duell gegen Anthony Joshua (36) zurückgemeldet – mit harten Details. Dem Social-Media-Star und Profi-Boxer wurde am Freitag, 19. Dezember, im Kaseya Center in Miami der Kiefer gebrochen, als er im sechsten Durchgang endgültig zu Boden ging. Am Samstag ließ sich Jake im Miami University Hospital operieren und zeigte auf Instagram ein Krankenhausfoto sowie ein Röntgenvideo. An seiner Seite: die Unterstützung seiner Verlobten Jutta Leerdam (26), die unter seinem Post ein Herz kommentierte und schrieb: "Mein Mann". Auf X berichtete Jake nach dem Eingriff von "viel Schmerz und Steifheit" – und bedankte sich beim medizinischen Team.

Die Operation fiel umfangreich aus. "Die Operation lief gut. Danke für all die Liebe und Unterstützung", schrieb Jake auf Instagram. Er erklärte, dass auf jeder Seite seines Kiefers zwei Titanplatten eingesetzt wurden. Außerdem seien ihm "einige Zähne" entfernt worden. Für die nächsten sieben Tage gilt deshalb: nur Flüssiges. Sogar sein geliebter Hotdog-Lieferant muss warten: "Ich darf die nächsten sieben Tage nur Flüssiges zu mir nehmen, also keine @doghausdogs :(" Die Niederlage gegen Joshua war seine zweite als Profi und die erste durch Knockout. Laut ESPN und Sky Sports lag Jake im Acht-Runden-Kampf insgesamt viermal am Boden, bevor der Ex-Champion im sechsten Durchgang den Schlusspunkt setzte. Schon direkt nach dem Fight, blutspuckend am Ring, sagte Jake laut New York Post: "Ich glaube mein Kiefer ist gebrochen. Er ist definitiv gebrochen. Aber das war eine ordentliche kleine Abreibung von einem der Besten, die es je gemacht haben."

Trotz der Blessuren klingt der Ton des YouTubers kämpferisch. "Gute Erfahrung. Ich liebe diesen Sport. Jetzt ist es Zeit für Ruhe, Regeneration und die Rückkehr ins Cruisergewicht", schrieb er bei Instagram und fragte seine Fans: "Gegen wen soll ich als nächstes kämpfen?" Jutta, die Eisschnellläuferin, zeigt sich in solchen Momenten oft als Ruhepol an seiner Seite. Das Paar teilt regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben zwischen Trainingshallen, Reisen und kurzen Verschnaufpausen. Wenn Jake von Diät, Drill und Disziplin erzählt, zeigt sie hinter den Kulissen die kleinen Gesten – eine Hand am Krankenbett, ein Kommentar mit Herz. So wirken Kampfvorbereitung, Rückschläge und Comebacks wie ein Teamprojekt, bei dem Unterstützung nicht laut, aber verlässlich stattfindet.

Imago Jake Paul im Juli 2025 in New York

Leigh Dawney / Freier Fotograf / Anthony Joshua in London

Instagram / jakepaul Jake Paul und Jutta Leerdam, April 2024