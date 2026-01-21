Neues Buch: Jake und Logan Pauls Mutter enthüllt Missbrauch

Jake (29) und Logan Pauls (30) Mutter Pam Stepnick sorgt mit einem neuen Buch für Schlagzeilen. Unter dem provokanten Titel "F*** the Pauls" schildert sie erstmals ausführlich die Herausforderungen und Dramen, die hinter der schillernden Karriere ihrer beiden Söhne stehen. Das Werk, das am 27. Januar erscheinen soll, wird als Mischung aus Memoiren und Warnung beschrieben. Besonders brisant: Neben Einblicken in die rasante Berühmtheit der Brüder geht es auch um schmerzhafte Kindheitserfahrungen wie den angeblichen Missbrauch durch ihren Vater Greg Paul. Jake hatte in der Netflix-Doku "Untold: Jake Paul the Problem Child" zuletzt behauptet, sein Vater habe ihn körperlich misshandelt, Vorwürfe, die Greg selbst allerdings bestreitet.

Pam beschreibt in ihrem Buch eine Ehe, die von Spannungen und Misshandlungen geprägt war, bevor sie sich schließlich zur Trennung entschied. Ihre Schilderungen zeigen, wie Greg die Erziehung der Brüder mit einem sogenannten "Tough-Love-Ansatz" prägte, der laut Jake und Logan oft Grenzen überschritt. Besonders ein Vorfall mit zerrissener Tapete sei für Pam ein Wendepunkt in ihrer Ehe gewesen. Während sie selbst um Stabilität für ihre Kinder kämpfte, habe Greg immer wieder versucht, sie vor den Söhnen in schlechtem Licht dastehen zu lassen. Diese schwierige Dynamik innerhalb der Familie und der Kampf um ein gesundes Umfeld für ihre Kinder stehen im Zentrum der Erzählungen, wie People berichtet.

Jake und Logan, die als Social-Media-Stars weltweit bekannt wurden, blicken inzwischen mit gemischten Gefühlen auf ihre ungewöhnliche Kindheit zurück. Neben dem Trauma, das Pam in ihrem Buch erwähnt, beschreibt sie auch, wie ihr Glaube und die spätere Partnerschaft mit ihrem jetzigen Mann David ihr neuen Halt gab. Für die beiden Söhne, die durch ihre Online-Präsenz und später im Sportsektor Karriere machten, war die Beziehung zu ihrem Vater jedoch lange ein bestimmender Faktor. Trotz aller Strapazen drückt Pam im Buch auch die Hoffnung aus, dass ihre Erfahrungen eine Hilfe für andere Familien sein könnten, die mit den Schattenseiten von Ruhm und Fehltritten zu kämpfen haben.

Getty Images Logan Paul und Jake Paul im Mai 2019 in Los Angeles

Instagram / gregpaul63 Greg Paul

