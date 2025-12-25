Ashley Park sang für Lily Collins bei ihrer Traumhochzeit

Wenn Freundschaft zur Familienangelegenheit wird: Lily Collins (36) hat verraten, welche süße Rolle Ashley Park (34) an ihrem großen Tag spielte. Die beiden lernten sich am Set von Emily in Paris kennen – und was als Serienfreundschaft begann, wurde zur echten Best-Buddy-Story. Bei der Hochzeit von Lily mit Charlie McDowell (42) im Jahr 2021 in den USA stand Ashley nicht nur als Gast bereit, sondern sang während der Zeremonie. "Ihre Stimme war absolut atemberaubend", sagte Lily im Gespräch mit Today. Ashley sprach in einem separaten Interview darüber, wie bedeutend dieser Moment für sie war und wie geehrt sie sich fühlte.

Die "Emily in Paris"-Kolleginnen wuchsen schon vor dem Jawort eng zusammen. Lily und Charlie hatten sich 2020 verlobt, ein Jahr später folgte die Trauung. Ashley erinnerte sich im Gespräch daran, Lily durch die Meilensteine begleitet zu haben: "Ich sah, wie sie sich verlobte, dann heiratete, und jetzt ist sie eine Mutter." Für den musikalischen Auftritt während eines besonders emotionalen Teils der Feier sei sie "so nervös wie nie" gewesen, zugleich aber tief dankbar, dabei sein zu dürfen. Lily beschrieb die Verbindung der beiden als sofortiges, fast magisches Klicken: "Es war von Anfang an eine Art Seelenschwesternschaft." Und auch nach fünf Staffeln des Netflix-Hits schwärmen beide, wie sehr die gemeinsame Arbeit ihr Leben geprägt habe.

Abseits des Sets teilen Lily und Ashley eine Bindung, die weit über rote Teppiche hinausreicht. Die Schauspielerin spricht oft von einem feinen Draht zwischen ihnen – wenn die eine etwas fühlt, spürt es die andere mit, sogar über Kontinente hinweg. Ashley, die auch als Musicaldarstellerin brilliert, ist für ihre Freundin längst mehr als eine Kollegin; sie ist die Person, die in stillen Momenten zuhört und in großen Momenten die passenden Töne trifft. Lily beschreibt diese Nähe als Fundament, das sie erdet. Und Ashley nennt es das größte Glück, die Etappen im Leben ihrer besten Freundin mitzuerleben – vom Drehstart über die Verlobung und Hochzeit bis zum Familienglück.

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

Getty Images Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell

Getty Images Die "Emily in Paris"-Stars Lily Collins und Ashley Park