Wegen Bauch: Jessie J klärt Schwangerschaftsgerüchte auf

Klare Worte von Jessie J (37) nach einem Auftritt in Las Vegas: Die Sängerin reagierte am Sonntag auf Instagram auf Spekulationen, sie erwarte ihr zweites Kind. Auslöser waren Fotos von der "No Secrets"-Tour, auf denen Jessie J in einem engen Spitzen-Catsuit zu sehen war. Viele Fans fragten nach einer möglichen Schwangerschaft. Die 37-Jährige nahm den Gerüchten den Wind aus den Segeln und schrieb: "So viele Nachrichten und Kommentare, ob ich schwanger bin. Nein, bin ich nicht." Dazu erklärte sie, sie habe das Outfit "am letzten Tag meiner Periode/an einem Blähbauchtag" getragen. Ihre Botschaft: "Frauen können Bäuche haben und nicht schwanger sein. Was für ein verrückter Gedanke, oder?"

In weiteren Posts erinnerte die Musikerin daran, wie individuell Körper nach einer Geburt sind, und dass Rücksicht und Zurückhaltung bei Kommentaren angebracht seien. Während sie betonte, dass sie seit der Geburt ihres Kindes eben "einen kleinen Bauch" habe, kritisiert sie auch die fehlende Feinfühligkeit für das Thema. In der Vergangenheit hatte Jessie J über einen erlittenen Abort gesprochen, bevor sie 2023 mit ihrem Partner, dem Basketballer Chanan Colman, Sohn Sky auf der Welt begrüßte.

Dass Jessie Herausforderungen meistert, hat sie bereits in der Vergangenheit bewiesen. Trotz gesundheitlicher Tiefschläge im letzten Jahr bewies die Sängerin ihre Resilienz, als sie offen über ihren Kampf gegen Brustkrebs sprach. Mit großer Hingabe widmet sie sich inzwischen wieder der Kunst: Geplant sind nicht nur eine weitere Tour und neue Musik, sondern auch Ausflüge in die Welt der Comedy und Schauspielerei. Die Britin betonte zuletzt, sie wolle ihr Leben in vollen Zügen genießen und habe keine Angst vor neuen Herausforderungen – im Beruf wie im Privatleben.

Getty Images Jessie J beim Capital Summertime Ball 2025 im Wembley-Stadion in London

Getty Images Jessie J, Chanan Colman und ihr Sohn Sky Colman im Dezember 2023

Getty Images Jessie J bei der Royal Variety Performance, London 2025