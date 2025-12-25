"Emily in Paris" testet die Freundschaft von Emily und Mindy

Emily in Paris heizt die Gefühle an: Emily Cooper und Mindy Chen erleben in Staffel fünf einen heftigen Knall – und das mitten zwischen Romantik, Karrierechaos und neuen Städten. Los ging es, als Emily nach einem Dolce-Vita-Abstecher zu Marcello in Italien zurück nach Paris kommt und erfährt, dass Mindy heimlich mit Alfie Peterson anbandelt. Die brisante Info erreicht sie nicht von ihrer besten Freundin, sondern über Sylvies Assistenten in Paris. Die Enttäuschung sitzt tief, nicht wegen Alfie – sondern wegen des Schweigens. Für die beiden Hauptfiguren, gespielt von Lily Collins (36) und Ashley Park (34), ist das der Moment, der ihre "Schwesternschaft" auf die Probe stellt – jetzt bei Netflix zu sehen.

Ashley brachte es im gemeinsamen Interview mit Lily bei E! News auf den Punkt: "Sie hatten noch nie, dass diese Schwesternschaft ihnen unter den Füßen weggezogen oder in irgendeiner Weise gesprengt wurde." Gerade deshalb sei dieser Bruch wichtig, denn er lasse beide wachsen und ihre eigene Identität schärfen. Während Emily in Rom den neuen Ableger von Agence Grateau anführte – rang Mindy in Paris damit, Emily von ihrer Romanze mit Alfie zu erzählen. Als die Wahrheit schließlich von außen an Emily herangetragen wurde, geriet die freundschaftliche Idylle ins Wanken. In Folge sechs kommt es zur Aussprache, Emily gesteht, sie müsse "aufhören zu bestrafen". Doch die Darstellerinnen wollten mehr als eine schnelle TV-Versöhnung.

Lily unterstrich bei E! News, dass sich die Annäherung real anfühlen müsse: "Für uns ist es immer unsere Freundschaft und unsere Beziehung, die so wichtig ist – zu bewahren, zu feiern, zu fordern." Wenn die Story an diesen Punkt gehe, müsse sie "in diesem Unbehagen leben und atmen", statt nach einer halben Episode erledigt zu sein. Daher brauchte es Raum, Zeit und Abstand, damit Wunden wirken und heilen konnten. Abseits des Dramas zeigt die Serie erneut das vertraute Spiel aus Nähe, Geheimnissen und Loyalität, für das Emily und Mindy bei Fans stehen. Wer wissen will, wie die beiden ihren Zusammenhalt neu definieren, findet alle Antworten in Staffel fünf von "Emily in Paris".

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

