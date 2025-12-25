Barack Obama teilt seine Lieblingssongs aus dem Jahr 2025

Barack Obama (64) hat kurz vor den Feiertagen wieder seine heiß erwarteten Jahresfavoriten veröffentlicht – und zeigte damit, was 2025 bei ihm in Dauerschleife lief. Auf Instagram teilte der ehemalige US-Präsident seine neue Musik-Playlist, dazu eine Auswahl an Filmen und Büchern, die ihn in diesem Jahr begleitet haben. Mit dabei sind unter anderem Lady Gaga (39) mit ihrem Song "Abracadabra" sowie Kendrick Lamar (38) und SZA (36) mit dem Track "Luther". Auch Stars wie Rosalía (33) und Burna Boy tauchen in der Liste auf.

Wie schon in den vergangenen Jahren setzt der Politiker bei seiner Playlist auf einen bunten Mix aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Neben den großen Pop- und Hip-Hop-Namen stehen Bruce Springsteen (76) mit "Faithless" und Jason Isbell mit "Bury Me" für rockigere und folkige Töne. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte außerdem Blackpink: Ihr Song "Jump" ist laut dem US-Portal TMZ der erste K-Pop-Track, der es überhaupt auf eine offizielle Jahresliste von Barack geschafft hat.

Auch abseits der Musik zeigte der 64-Jährige, was ihn 2025 beeindruckt hat: Bei den Filmen schwärmt er für "One Battle After Another", "Hamnet" und "Orwell: 2+2=5", während er bei den Büchern Werke wie "We The People" von Jill Lepore, "1929" von Andrew Ross Sorkin sowie Romane wie "Paper Girl" und "Flashlight" empfiehlt. Ganz am Ende seiner Leseliste setzte Barack dann noch einen besonders persönlichen Akzent: Er empfahl "The Look" von seiner Frau Michelle Obama (61) – und versah den Eintrag mit dem augenzwinkernden Zusatz "Und offensichtlich bin ich voreingenommen". Er schrieb zudem an seine Community: "Ich hoffe, Sie finden etwas Neues, das Ihnen gefällt – und bitte senden Sie mir Empfehlungen, die ich mir ansehen soll."

Getty Images Barack Obama im Dezember 2024 in Washington

Getty Images Kendrick Lamar und SZA beim Super Bowl, Februar 2025

Getty Images Barack und Michelle Obama, ehemaliger Präsident und ehemalige First Lady der USA

