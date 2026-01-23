Michelle Obama stellt klar: Keine dritte Amtszeit für Barack

Klartext von Michelle Obama (62) in einem aufsehenerregenden Podcast-Auftritt: In der Folge vom Mittwoch, 21. Januar, von "Call Her Daddy" mit Host Alex Cooper (31) sprach die frühere First Lady offen über die Frage, ob Ehemann Barack (64) noch einmal für das Weiße Haus kandidieren sollte und erteilte dem Gedanken eine deutliche Absage. Gefragt, ob der 44. Präsident im Fall einer Gesetzesänderung zurück auf die große Bühne drängen würde, antwortete Michelle ohne Zögern: "Ich hoffe nicht... Ich würde aktiv dagegen arbeiten", zitiert "Call Her Daddy". Für die zweifache Mutter ist klar: Zwei Amtszeiten sind genug. Sie setzt auf frische Energie, neue Perspektiven und eine jüngere Führungsgeneration, die den Takt vorgibt.

Ihre Haltung begründete die Bestsellerautorin ausführlich im Gespräch. "Das ist ein harter Job", sagte Michelle, und betonte, dass das Amt ständig neue Visionen und Blickwinkel brauche. Acht Jahre seien daher eine sinnvolle Obergrenze: "Ich glaube wirklich, dass zwei Amtszeiten genug sind", so die Ex-First-Lady weiter. Es gebe so viele talentierte Menschen, die bereitstünden – warum also "immer wieder zu denselben Leuten" zurückkehren? Alte Ideen und Erfahrung hätten ihren Platz, erklärte sie, doch das Land verändere sich rasant und brauche frische Impulse. Auch zum Thema weibliche Präsidentschaft legte Michelle nach. Amerika sei nicht überall "bereit für eine Frau", meinte sie, und rief dazu auf, ehrlich über tief verankerte Haltungen zu sprechen: "Lasst uns das auf den Tisch legen und darüber reden, was dahinter steckt", so ihre Worte laut "Call Her Daddy".

Abseits der großen Politik ist Michelle bekannt dafür, Themen mit persönlicher Bodenhaftung anzupacken – von Bildungschancen bis Gesundheit, oft nah am Familienalltag und der Lebensrealität. Barack und Michelle pflegen dabei einen Teamgeist, der auch nach Jahren im Rampenlicht spürbar ist: Während der frühere Präsident gerne über Musik, Sport und Literatur plaudert, gibt die Autorin Einblicke in Routinen, die ihren Alltag strukturieren. Freunde beschreiben sie als humorvoll und diszipliniert, jemand, der Gespräche lieber vertieft als verbreitert. Und wenn es um die nächste Generation geht, schwingt bei der früheren First Lady regelmäßig Neugier mit: Sie hört zu, ermutigt, fordert und macht klar, dass Weitergeben manchmal wichtiger ist als Wiederholen.

Getty Images Barack und Michelle Obama, August 2024

Getty Images Michelle und Barack Obama vor dem Weißen Haus

Getty Images Michelle und Barack Obama 2016 vor dem Weißen Haus