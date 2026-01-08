Für Marco war "Hochzeit auf den ersten Blick"-Aus befreiend

Marco aus der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick hat nach dem Finale reinen Tisch gemacht: Gemeinsam mit Marc entschied er sich am Entscheidungstag für die Scheidung – und genau diese Wahl fühlt sich für ihn bis heute richtig an. Im Gespräch mit Promiflash blickt der Reality-TV-Star zurück und beschreibt den Moment des Schlussstrichs als unerwartet leicht. "Es war so ein befreiendes Gefühl – das habe ich bis heute noch, wenn ich so an den Entscheidungstag zurückdenke", sagt Marco. Der TV-Teilnehmer macht klar: Ein Zurückrudern gab es für ihn nicht, kein Hadern, kein Bereuen. Die TV-Ehe endete, wo sie begonnen hatte: vor laufender Kamera, aber mit einer Entscheidung, die er ohne Zögern mitträgt.

Gleichzeitig schlägt in Marco die andere Seite des Experiments zu Buche: das Gefühl von verpasster Liebe. Erst durch die Ausstrahlung, erzählt er, sei ihm die ganze Tragweite noch einmal spürbar geworden. "Was mir jetzt aber bei der Ausstrahlung bewusst wurde, ist, dass es doch sehr, sehr traurig ist, dass wir beide unser Glück nicht gefunden haben. Das macht mich heute immer noch sehr, sehr traurig – aber ich bereue da nichts", erklärt er. Trotz der Enttäuschung bleibt für ihn der Blick nach vorn. Marco betont, dass die Teilnahme für ihn kein Fehltritt war, sondern ein wichtiger Abschnitt. "Ich bereue auch nicht die Teilnahme bei 'Hochzeit auf den ersten Blick'. Es war einfach eine Erfahrung fürs Leben. Und es war einfach eine tolle Zeit, trotz allem, was passiert ist", sagt der TV-Star.

Abseits der großen Worte wird die Trennung ohne Drama angegangen. In Ruhe, respektvoll und ohne öffentliches Nachkarten – so wünschen sich beide den Abschluss des Experiments. Marco spricht über ein Kapitel, das ihn geprägt hat, während Marc als Musical-Darsteller seinen Alltag sortiert. Was bleibt, ist die Erinnerung an intensive Wochen zwischen Kameras, Matching-Gesprächen und dem Versuch, Fremdheit in Nähe zu verwandeln. Freundinnen und Freunde der beiden sollen den Weg dem Vernehmen nach eher abfedern als anheizen. Für Marco zählt jetzt, das Erlebte als persönliches Lernstück mitzunehmen – und die Tür für echtes Gefühl künftig abseits der TV-Kulisse offen zu halten.

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Anzeige