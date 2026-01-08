Datet Marco nach "Hochzeit auf den ersten Blick"-Aus wieder?

Marco aus der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick ist wieder solo – und offen für Neues. Nach dem Finale der Show, in dem er und TV-Partner Marc getrennte Wege eingeschlagen haben, spricht der angehende Polizeikommissar im Gespräch mit Promiflash über sein Herz und die nächsten Schritte. Wer hofft, dass er erst Abstand braucht, liegt daneben: "Ich bin auf jeden Fall bereit für die Liebe meines Lebens. Ich war vor dem Experiment schon zu 100 Prozent bereit. Dort habe ich ja aber nicht meine Liebe gefunden, somit bin ich auch direkt danach bereit gewesen", sagt Marco. Die Frage, ob da schon jemand Besonderes in sein Leben getreten ist, beantwortet er mit einem Blick auf sein volles Postfach – aber ohne festen Namen.

Denn an Nachrichten mangelt es dem Reality-TV-Star derzeit nicht. "Ich bekomme schon viele Anfragen", verrät Marco. Was auf den ersten Blick schmeichelhaft klingt, ist in der Praxis eine Herausforderung. "Es ist superschwer, da irgendwie was herauszufiltern, weil es schon viele Nachrichten sind. Und da weiß man gar nicht: Wo fängt man an? Wem schreibt man zurück? Wo soll es intensiver werden?", beschreibt er. Statt auf Strategien setzt er auf Bauchgefühl: "Ich glaube, das braucht einfach so einen Glücksmoment, wo man sagt: Dem schreibe ich jetzt zurück, und der kann's vielleicht werden", erklärt er. Konkrete Dates oder eine neue Beziehung bestätigt Marco nicht, macht aber klar, dass er bereit ist, wenn dieser Moment kommt.

Privat klingt bei Marco vieles nach Neustart und Klarheit. In der TV-Ehe hatte er sich schwergetan, seine eigenen Signale rechtzeitig zu deuten, und offen darüber gesprochen, wie ihn das innerlich beschäftigt hat. Freunde beschreiben ihn als loyal und jemanden, der lieber ehrlich bleibt, als Erwartungen zu erfüllen, die sich nicht richtig anfühlen. Der sportliche Alltagsmensch verbringt freie Zeit am liebsten draußen oder im kleinen Kreis, wo Gespräche wichtiger sind als große Show. Dass er jetzt auf Intuition setzt, passt zu diesem Bild: weniger Taktik, mehr Gefühl – und die Hoffnung, dass der berühmte Funke im richtigen Moment überspringt.

Instagram / marco_hadeb Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

