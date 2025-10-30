"Hochzeit auf den ersten Blick"-Daniel schockte die Distanz

In der neuen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick stand für Lina und Daniel das erste Zusammentreffen an. Die 26-jährige Erzieherin aus Kiel und der 31-jährige Baden-Württemberger begegneten sich voller Neugier und Aufregung. Während Lina ihren Bräutigam als "wunderschön" beschrieb, war auch Daniel begeistert: "Supersupergut" gefiel ihm seine neue Ehefrau. Erste Zweifel ließ der Bräutigam jedoch anklingen, als er erfuhr, dass Lina am entgegengesetzten Ende Deutschlands lebt. "Muss das sein?", dachte sich Daniel zunächst – doch all seine Bedenken waren vergessen, als er schließlich seine Braut erblickte. "Ich war hin und weg", erklärte er und legte den Fokus auf den Moment statt die Entfernung.

Die geografische Distanz bewegte jedoch nicht nur Daniel, auch Lina äußerte im Interview ehrliche Gedanken dazu. Sie zeigte sich unsicher, ob ihre neue Beziehung eine Chance haben würde, da die Entfernung ein schwieriger Aspekt sei. Trotz des Fragezeichens über ihrer Zukunft gaben die beiden vor der Kamera eine harmonische Figur ab, stellten Gemeinsamkeiten fest und verbrachten unbeschwerte Momente – unter anderem bei einem Spiel sowie beim Streicheln von Baby-Elchen in Schweden. Ihre Verbundenheit und die optische Anziehungskraft ließen die Zuschauer hoffen, dass das Expertenteam die richtige Wahl getroffen haben könnte. Schließlich wurden die beiden von Markus Ernst, Beate Quinn und Dr. Sandra Köhldorfer (44) zusammengeführt.

Bereits in der vergangenen Woche sorgten Michelle und Marlon für große Emotionen bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Obwohl die beiden als erstes Paar vor den Altar traten, konnte die Braut ihre Zweifel nicht verbergen. Die 24-Jährige gestand in einem ehrlichen Moment: "Es hat sich vertraut, aber auch fremd angefühlt." Ihr Bräutigam zeigte sich hingegen entschlossen und machte ihr ein direktes Kompliment: "Gott, siehst du schön aus." Trotz aller Unsicherheiten wagte die Hobby-Cheerleaderin den Schritt und besiegelte das Jawort mit einem Kuss.

Joyn / Markus Hertrich Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn