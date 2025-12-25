Hund im Publikum: Tessa Bergmeier ärgert sich über Yvonne

Ein Abend im Zirkus Flic Flac sorgte bei Tessa Bergmeier (36) für gemischte Gefühle. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin war begeistert davon, dass der Zirkus auf den Einsatz von Tieren verzichtet. Doch eine Beobachtung im Publikum brachte den Realitystar schließlich doch aus der Fassung: ein Hund. "Ihr werdet es nicht glauben, es gibt prominente Menschen, die bringen hier Chihuahuas ins Publikum", schrieb sie empört auf Instagram und löste auf, welcher Promi sein Tier mitbrachte: "Yvonne Woelke saß mit einem kleinen Hund im Publikum, direkt vor Knall, Bass und Feuer."

In ihren Storys erklärte Tessa, Yvonne selbst habe ihr vorab bestätigt, dass sie ihren Hund mitgebracht hatte. "Die ganze Show musste ich immer wieder an den Hund denken", schrieb Tessa und sprach von purer Reizüberflutung für das Tier. Ihren Unmut machte sie in klaren Worten deutlich: "Tiere gehören nicht in laute Shows! Schützt eure Vierbeiner – sie haben Ohren, keine Schutzschilde." Besonders kritisierte sie, dass das Verhalten den Hund einer extremen Stresssituation aussetze, die für sie unverantwortlich sei. Yvonne hat bisher nicht auf Tessas Ansage reagiert.

Ihre Liebe zu Tieren brachte Tessa bereits rechtliche Probleme ein. Im vergangenen Jahr hatte sie für Wirbel gesorgt, als sie im Sommerhaus der Stars mit anderen Promis aneinandergeriet. Auch dort stand das Wohl von Tieren im Mittelpunkt: Tessa legte sich mit Tobias Pankow (40) an, der als leidenschaftlicher Jäger bekannt ist. Sie warf ihm in aller Öffentlichkeit vor, ein Mörder zu sein. "Unschuldige zu jagen und zu töten, dann bist du ein Mörder, wenn du das machst", erklärte die Veganerin damals entschieden in einer Social-Media-Story. Die Auseinandersetzung hatte damals ein Nachspiel: Tobias ließ die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und kündigte bei RTL an, rechtliche Schritte einzuleiten. "Dieses Mal wird sie nicht so gut wegkommen", stellte der Jäger klar.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / APress International, Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Collage: Tessa Bergmeier und Yvonne Woelke

Anzeige Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit