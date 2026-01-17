Royals
Dschungelcamp-Ersatz: Yvonne Woelke fliegt Peter hinterher

- Linn Dubbel
Lesezeit: 1 min

Yvonne Woelke (46) plant den nächsten Australien-Trip – und zwar dorthin, wo vor drei Jahren alles begann, ins Dschungelcamp. Aus dem Umfeld der Schauspielerin heißt es, sie wolle ihrem Partner Peter Klein (58) hinterherfliegen, sobald er als Joker der RTL-Show gebraucht wird. Das berichtet Bild. Peter soll als Ersatzkandidat eingeplant sein und Anfang der Woche von Mallorca aus nach Down Under aufbrechen.

Offiziell reisen Ersatzkandidaten ohne Begleitperson – Yvonne scheint das nicht zu stören. Laut Bericht hat sie organisatorisch schon vorgesorgt: Ihre Eis-Sauna in Berlin soll während ihrer Abwesenheit weiterlaufen. Nur wenn es ihrer Mutter Tamara schlechter gehen sollte, würde die Promis unter Palmen-Bekanntheit den Trip absagen. Ersatzkandidaten rücken ein, wenn einer der gesetzten Stars aufgibt – bis dahin heißt es warten, beobachten, verfügbar sein.

Yvonne kennt das Dschungel-Geschäft: 2023 war sie an der Seite von Djamila Rowe (58) vor Ort, Peter begleitete im selben Jahr seinen damaligen Schwiegersohn Lucas Cordalis (58). Damals soll es zwischen den beiden im Hotel gefunkt haben, obwohl sie jeweils noch in anderen Beziehungen steckten – der Vorwurf einer Affäre stand im Raum, beide bestritten das. Nun sind Yvonne und Peter ein Paar.

Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025
AEDT
Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025
Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025
Imago
Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025
Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025
Instagram / yvonnewoelke
Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025
