Nach Vorwürfen: Kader Loth schießt gegen Yvonne Woelke

Zwischen Kader Loth (53) und Yvonne Woelke (46) brodelt es gerade gewaltig! Auslöser des Streits war ein Video, in dem Kaders Ex-Partner Ismet Atli (55) und Eric Sindermann (37) scherzhaft andeuteten, dass zwischen Yvonne und Eric etwas laufen könnte. Obwohl Ismet kurz darauf klarstellte, dass es sich lediglich um einen Witz handelte, eskalierte die Situation. Yvonne behauptete daraufhin, Kader und Ismet seien in Wirklichkeit nicht getrennt. Diese Aussage brachte Kader nun derart in Rage, dass sie in ihrer Instagram-Story klare Worte an Yvonne richtete: "Pass auf, mit wem du dich anlegst, Mädel!", so die Reality-TV-Darstellerin.

"Kaum bin ich nicht in Deutschland, fällt mir eine Person in den Rücken, weil sie inzwischen eine große Klappe hat", schimpft Kader und fordert Yvonne auf, "ganz kleine Brötchen" zu backen. Kader erklärt, dass sie Yvonne schon lange kennt, aber eigentlich nie ein Problem mit ihr hatte. Jedoch seien die Lügen über sie und ihre Beziehung ein absolutes Tabu. Kader stellt klar: "Eine Person, die im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen." Zudem fordert die Reality-Ikone, Yvonne solle sich lieber um eigene "Leichen im Keller" kümmern – gemeint ist insbesondere die viel diskutierte Beziehung von Yvonne zu Peter Klein (58), die Kader als angebliche Fake-Romanze bezeichnet.

Auch für Eric findet Kader deutliche Worte: "Eric, ich finde dein Verhalten nicht loyal und auch nicht in Ordnung, dass du die Bildfläche nutzt, um Isi zu instrumentalisieren, und um Isi in ein schlechtes Licht zu rücken." Nach Kaders Story nahm Isi jedoch seinen Freund Eric in Schutz und entschuldigte sich für die Situation. Yvonne hatte die Gerüchte um eine Affäre mit Eric zuvor dementiert und Isi scharf für seinen Witz kritisiert. Während Eric betont, er habe inzwischen mit Peter telefoniert und alles sei zwischen den Männern privat geklärt, bleibt offen, ob sich auch die beiden Frauen bald wieder vertragen werden.

Collage: Action Press / United Archives GmbH, ProSieben / Nikola Milatovic Collage: Kader Loth und Yvonne Woelke

Instagram / ismetatli_official Eric Sindermann und Isi Atli, Januar 2026

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker