Sommerhaus-Zoff: Tobi Pankow geht rechtlich gegen Tessa vor

In der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars fliegen nicht nur die Fetzen, sondern auch die Vorwürfe: Tessa Bergmeier (35), die Veganerin der Show, ist das Verhalten von Tobias Pankow, einem begeisterten Jäger, mächtig sauer aufgestoßen. Sie ging im Streit sogar so weit, ihn als Mörder zu bezeichnen. Damit war für Tobias eine Grenze überschritten, sodass er nun rechtliche Schritte gegen Tessa einleitet. Er bestätigte im gleichnamigen RTL-Podcast zur Sendung, dass er sowohl eine Unterlassungsklage als auch eine Schadensersatzforderung sowie eine Strafanzeige eingereicht hat. "Dieses Mal wird sie nicht so gut wegkommen", ist der damalige Partner von Sarah Kern (55) überzeugt von seiner Vorgehensweise.

Tessa hingegen zeigt sich unbeeindruckt von den rechtlichen Drohungen. In einer Instagram-Story erklärt sie, dass sie sich keine Sorgen mache, da ihr Anwalt bereits an der Sache arbeite und sie vollstes Vertrauen in ihn habe. "Er ist auch Veganer, mal so ganz nebenbei", fügt Tessa mit einem Lächeln hinzu. Für sie sei die Sache klar: "Unschuldige zu jagen und zu töten, dann bist du ein Mörder, wenn du das machst."

Schon im Haus sorgten die gegensätzlichen Lebensstile von Tessa und ihrem Partner Jakob sowie den anderen Bewohnern für Zoff. Die restlichen Mitstreiter zeigen sich nämlich zunehmend genervt von dem Veganer-Duo, weshalb sie fest entschlossen sind, das Model und seinen Partner aus der Promi-WG zu schmeißen. In der ersten Nominierung bekommen die beiden daher alle Stimmen der anderen. "Das vegane Leben von euch... Mir geht das ehrlich gesagt echt auf den Sack", gab Alessia Herren (22) ehrlich zu.

Anzeige Anzeige

RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Anzeige Anzeige

RTL Tessa Bergmeier (r.) und Freund Jakob im Sommerhaus der Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige