Blumenmädchen? Iris stichelt gegen Peter Klein und Yvonne

Ein neues Kapitel im Dauerzoff um Iris Katzenberger (58), Peter Klein (58) und Yvonne Woelke (46): Im Gespräch mit Trashkurs teilt Iris erneut kräftig gegen ihren Ex und dessen neue Partnerin aus. Während Peter offenbar als Ersatzkandidat für das Dschungelcamp vorgesehen ist, verteilt die Reality-Bekanntheit im Interview süß verpackte Seitenhiebe. "Ich wünsche ihm alles Glück der Welt jetzt im Dschungelcamp und auch mit seiner Liebsten alles Glück der Welt", betont Iris lachend und legt direkt nach: Sie habe den Nachnamen Klein offiziell abgelegt und heiße nun wieder Katzenberger – damit sei der Name "frei" für Peter und Yvonne. "Dann können die zwei Turteltauben doch heiraten", erklärt sie und fügt verschmitzt hinzu: "Vielleicht mache ich sogar Blumenmädchen. Sarkastisch veranlagt bin ich auch genug."

Doch bei den spitzen Bemerkungen bleibt es nicht: Iris spricht in dem Interview auch einen Gerichtsprozess an, der im Zusammenhang mit der öffentlichen Schlammschlacht rund um ihre Trennung stehen soll. "Ich habe den gewonnen. Sie müssen nur keine Strafe zahlen", erklärt sie und schildert, worum es ging: Peter und Yvonne hätten behauptet, sie habe eigenes Geld "kriminell zur Seite gepackt". "Das ist eine Lüge. Das wurde ihnen unterlassen vom Gericht, so etwas zu sagen", stellt sie klar. Besonders gegen Yvonne teilt die Reality-Darstellerin heftig aus: Die 46-Jährige habe sich "von Anfang an" in ihre Ehe eingemischt und mische sich nun auch in den Scheidungskrieg ein: "Sie mischt sich immer in mein Leben ein. Die wird das nie unterlassen."

Yvonne kontert direkt unter dem Instagram-Clip des Interviews und behauptet das genaue Gegenteil. "Ich verstehe dich, meine Süße! Keiner verliert gerne. Aber wir haben das schriftlich, dass wir gewonnen haben! Schicke dir ganz viel Liebe, damit du im Herzen wieder schöner wirst. Kussi", kommentiert sie. Hinter den scharfen Worten steckt eine Geschichte, die Fans der Reality-Welt seit Jahren verfolgt: Iris und Peter standen lange als Paar im Rampenlicht, bevor ihre Beziehung nach den Schlagzeilen rund um die Dschungelcamp-Begleitung und Yvonne zerbrach. Auf Social Media und in Interviews zeigt sich immer wieder, dass die Fronten zwischen den Dreien weiterhin verhärtet sind – und daran dürfte sich vorerst nichts ändern.

IMAGO / Panama Pictures Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

IMAGO / pictureteam Yvonne Woelke, Schauspielerin