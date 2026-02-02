Flirt-Drama im Dschungelcamp: Tessa Bergmeier verteidigt Eva

Im Dschungelcamp nimmt das Drama um Eva Benetatou (33) und Patrick Romer (30) eine neue Wendung – und nun mischt sich Tessa Bergmeier (36) ein. Die Reality-Bekanntheit stellt sich im Gespräch mit RTL deutlich vor Eva und betont, dass beim Flirten immer zwei Personen beteiligt sind. Während im Camp heftig darüber diskutiert wird, ob Eva ein Auge auf den vergebenen TV-Bauern geworfen hat, sieht Tessa die Verantwortung nicht nur bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin. "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der Patrick das genossen hat, dass er so angeflirtet wird von Eva. Auf jeden Fall", erklärt sie und fügt hinzu: "Der braucht das für sein Ego! Es gibt ihm Bestätigung. So schätze ich ihn auf jeden Fall ein. Und ihm hätte das ja auch schon früher auffallen können."

Tessa zeichnet im Interview ein deutliches Bild der Dynamik zwischen den beiden. "Ich denke, es ist so, dass Eva in den Dschungel kommt und da ist so ein Alpha-Macker, so ein Farmer-Boy. Und den findet sie hot. Das ist ihr Prince Charming. Und da kann sie ja auch nichts gegen ihre Hormone machen, die dann hochkommen", betont sie. Dass der Landwirt nun so tut, als hätte er von der Flirterei kaum etwas mitbekommen, kann die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin nicht nachvollziehen. "Ich finde, man sollte auch mal den Mann anpacken und nicht immer auf die Frauen gehen. Der Mann hat auch eine Entscheidung getroffen, und das sollten wir nicht vergessen", stellt sie klar.

Das Model verweist dabei auch auf die heiße Szene am Weiher, in der Patrick beim Baden gefilmt wurde, während Eva daneben eine Musical-Nummer sang. "Dann singt da die Eva so, und dann sieht man ihn da mit der Hand in der Hose, und sie singt einfach weiter. Ich hätte das Schreien angefangen und hätte die Flucht ergriffen. Das ist ja auch nicht so unter Freunden. Wenn mein bester Freund auf einmal die Hand in die Hose packen würde, würden bei mir alle Alarmglocken angehen", macht Tessa deutlich und ergänzt: "Das ist eine Respektlosigkeit!"

IMAGO / APress International, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Tessa Bergmeier und Eva Benetatou

RTL Patrick Romer und Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026