BFF Blake vor Gericht: Taylor Swift will sich raushalten

Musik-Ikone Taylor Swift (36) will sich aus dem Schlamassel um Blake Lively (38) fernhalten – koste es, was es wolle. Nachdem ihre intimen Textnachrichten mit der Gossip Girl-Darstellerin vergangene Woche öffentlich wurden, ist die Sängerin sichtlich verstört. "Taylor möchte sich von dem Drama fernhalten", verrät eine Quelle gegenüber People. Die private Kommunikation der beiden Stars wurde im Rahmen von Blakes Rechtsstreit gegen Regisseur Justin Baldoni (42) veröffentlicht – ohne Taylors Einverständnis. Besonders pikant: In den Nachrichten bezeichnete Taylor den Filmemacher als "Bitch" und unterstützte ihre Freundin bedingungslos mit den Worten "Ich mache alles für dich!" Was eigentlich Beweis für eine loyale Freundschaft hätte sein sollen, entwickelt sich nun zu Taylors PR-Albtraum.

"Taylor hat das Gefühl, dass ihre Privatsphäre verletzt wurde. Jeder würde sich unwohl fühlen, wenn seine privaten Nachrichten plötzlich öffentlich gemacht würden", so die Quelle weiter. Die entscheidenden Texte entstanden während der Dreharbeiten zu "Nur noch ein einziges Mal", als zwischen Blake und Justin die Fetzen flogen. In einer besonders brisanten Unterhaltung bat Blake ihre prominente Freundin, ein überarbeitetes Drehbuch zu unterstützen – "sogar ohne es gelesen zu haben", wie Justins Anwaltsteam behauptet. Taylor stimmte sofort zu, ohne zu ahnen, dass sie damit zur Schlüsselfigur in einem juristischen Krieg werden würde. Blake bezeichnete Justin in den Chats als "Clown" und "Doofus", während Taylor noch schärfere Töne anschlug. Der Konflikt eskalierte, als Blake im Dezember 2024 Klage wegen sexueller Belästigung gegen ihren Co-Star einreichte. Justin konterte mit einer Verleumdungsklage und behauptete, Blake habe ihn mit dem "Megastar Swift unter Druck setzen wollen". Die Anwälte des Regisseurs malten ein Bild von Machtmissbrauch und Einschüchterung, bei dem Taylor ungewollt zur Waffe wurde. Blake hatte ihre Freundin als einen ihrer "Drachen" bezeichnet – eine Anspielung auf Swifts immense Macht in der Entertainmentbranche.

Fast ein Jahrzehnt lang galten Taylor und Blake als unzertrennlich – doch diese goldenen Zeiten sind längst vorbei. Seit 2015 verbindet die beiden eine enge Freundschaft, die begann, als Blake ein Foto aus Taylors "Bad Blood"-Musikvideo teilte. Taylor wurde sogar Patin von Blakes vier Kindern mit Ryan Reynolds (49). Die Sängerin verewigte die Namen der Kleinen sogar in ihren Songs auf dem "Folklore"-Album. Doch seit dem Rechtsstreit kühlt die Beziehung merklich ab. Insider berichten, dass die Freundschaft seit August 2025 "zum Stillstand gekommen" sei. Blake hatte noch im Dezember verzweifelt um die Freundschaft gekämpft und geschrieben: "Ich fühle mich wie eine schlechte Freundin." Taylor antwortete ehrlich: "Ich vermisse meine lustige, dunkle, normal sprechende Freundin." Ob Blake eine Einladung zur Hochzeit von Taylor und Trevis Kelce erhalten wird, ist äußerst fraglich.

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

Imago Taylor Swift im Dezember 2025 in New York City

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.