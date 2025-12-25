Sänger Sasha hatte mit 30 Jahren seine erste Midlife-Crisis

Sasha (53) machte nun ein ehrliches Geständnis: Der Popsänger erzählte im Gespräch mit t-online, dass er seine erste Midlife-Crisis schon mit 30 hatte – zu einem Zeitpunkt, als er mit Hits wie "If You Believe" und "I Feel Lonely" noch als strahlender Sonnyboy der deutschen Popwelt gefeiert wurde. "Das war schlimmer als alles, was danach kam", erklärte er. Heute ist der Musiker Anfang 50, wird gemütlicher – und beobachtet an sich selbst die Zeichen der Zeit. Besonders schmerzt ihn, dass ausgerechnet seine einst geliebten "Adleraugen" nachgelassen haben und er plötzlich eine Brille für die Ferne braucht.

Im Interview beschrieb der Sänger, wie sehr ihn das Thema Älterwerden eingeholt hat, seit er relativ spät Vater geworden ist. Plötzlich rechnete er aus, wie alt er sein wird, wenn sein Sohn Abitur macht, und sprach davon, dass ihm dadurch seine eigene Endlichkeit bewusst geworden sei. "Altern ist einfach doof. Mir kann das keiner schönreden", sagte Sasha. Der Musiker gewährte zudem einen seltenen Einblick in seine finanzielle Planung. Über die Künstlersozialkasse habe er eine solide Zwischenbilanz, sagte er, und rechnet im Alter mit einer gesetzlichen Rente zwischen 2.500 und 3.000 Euro. "Ich bin privilegiert", betonte er, deshalb arbeite er darauf hin, irgendwann nur noch zu können und nicht mehr zu müssen.

Ein Thema, das Sasha besonders am Herzen liegt, ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Der Sänger hat in seinem Umfeld oft erlebt, wie Künstler den Moment verpassen, den Rückzug anzutreten. Er selbst möchte auf der Bühne aufhören, bevor es "traurig" wird und das Publikum merkt, dass die Energie nicht mehr dieselbe ist. Gleichzeitig hat er großen Respekt vor der Generation, die auch im hohen Alter noch arbeitet, und betrachtet sie als Vorbild.

Getty Images Sasha beim About YOU Fashion Ball, 2025

Instagram / radiographia Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn Otto im September 2024

IMAGO / Panama Pictures Dick Brave alias Sasha

Wie findet ihr Sashas Umgang mit den Zeichen des Älterwerdens? Realistisch – nicht schönreden, einfach ehrlich. Zu grummelig: "Altern ist doof" klingt mir zu negativ. Ergebnis anzeigen