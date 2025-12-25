Sam Thompson offenbart Therapie nach der Trennung von Zara

Sam Thompson (33) hat offenbart, dass er nach der Trennung von Zara McDermott (29) eine Therapie brauchte. Der Reality-Star und die Influencerin hatten ihre fünfjährige Beziehung rund um Weihnachten des vergangenen Jahres beendet. Im Gespräch mit Mail Online erzählte Sam, wie sehr ihn das Aus belastete und welche Schritte er unternahm, um den Bruch zu verarbeiten. Statt über Details zu sprechen, betonte er, er rede über sein früheres Liebesleben "aus Höflichkeit" nicht, und beschrieb, wie ihn die Zeit nach dem Abschied forderte. Der Moderator, der häufig als gut gelaunt gilt, suchte professionelle Hilfe, um die Veränderungen in seinem Alltag zu verstehen und wieder Boden unter die Füße zu bekommen.

Dabei räumte Sam ein, er habe im vergangenen Jahr vor lauter Arbeit Freundinnen und Freunde, Familie – und auch sich selbst – vernachlässigt. "Ich brauchte Therapie, um diesen Wandel in meinem Leben zu verarbeiten", sagte er. Eine der wichtigsten Lehren: bewusste Pausen, um nicht auszubrennen. "Wir halten uns für Superhelden und brennen dann aus", erklärte er weiter. Die Trennung sei nach einem harten Jahr einvernehmlich gewesen, hieß es, auch wenn der Weg danach nicht leichtfiel. Heute schaut der ehemalige "Made in Chelsea"-Star wieder nach vorn. Er datet DJane und Model Talitha Balinska, die er 2023 bei einem Fotoshooting kennenlernte und später bei einer seiner Arenashows wiedertraf. Im Podcast bestätigte er die Beziehung gegenüber seinem Freund Pete Wicks (37) und betonte zugleich seinen Wunsch nach einer eigenen Familie: Er wolle nur daten, wenn er eine langfristige Perspektive sehe.

Zara scheint unterdessen privat angekommen zu sein. Die frühere Love Island-Teilnehmerin zeigte sich zu ihrem 29. Geburtstag strahlend an der Seite von Louis Tomlinson (34). Auf Instagram teilte sie ein Foto mit dem One-Direction-Star in winterlicher Kulisse und schrieb: "Der beste Geburtstag aller Zeiten mit dir & das letzte Jahr meiner 20er!!" Dazu setzte sie Herz-Emojis, einen Weihnachtsbaum und Holzscheite. In der Vergangenheit hatten Sam und Zara trotz Höhen und Tiefen häufig gemeinsame Auftritte absolviert. Nun gehen beide ihren Weg – Sam konzentriert sich auf mehr Ausgleich und seine neue Beziehung, während die Reality-Darstellerin ihr Glück mit dem Musiker teilt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sam Thompson und Zara McDermott

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson im April 2025

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025