Zara McDermotts Vater leidet nach einer Operation am Knie

Zara McDermott (29) hat ihren Fans eine besorgniserregende Nachricht über ihren Vater Alan mitgeteilt: Nach einer größeren Operation am Knie gehe es ihm "ziemlich schlecht", erzählte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und TV-Moderatorin in ihrem Weihnachts-Vlog auf YouTube. Die Aufnahme entstand kurz vor den Feiertagen, als Zara sich auf den Weg zu ihren Eltern machte – ohne jedoch am eigentlichen Weihnachtstag dort zu sein. "Ich fahre später zu meiner Mom und meinem Dad", sagte sie in die Kamera. "Mein Dad hatte gerade eine Kniegelenksersatz-Operation und ich habe ihn seit dem Eingriff nicht gesehen", erklärte sie in dem Video weiter. Mit einem frühen kleinen Familien-Christmas wollte die Influencerin ihren Vater aufmuntern.

Zara sprach in dem Clip offen darüber, wie sehr die vergangenen Monate an Alan zehren. "Mein Dad ist in einem ziemlich schlechten Zustand mit seiner Knie-OP und dem ganzen Kram. Es war wirklich ziemlich traumatisch für ihn, und er war dieses Jahr immer wieder in Operationen", sagte sie in ihrem Vlog. Sie hoffe, dass "ein paar schöne Geschenke und gemeinsame Familienzeit" seine Stimmung heben könnten. Laut dem britischen Gesundheitsdienst NHS kann es nach einem Kniegelenksersatz bis zu sechs Monate dauern, bis die Heilung spürbar voranschreitet, die vollständige Genesung kann sich sogar bis zu zwei Jahre hinziehen. Für Zara, die ihren Vater in der Vergangenheit etwa als Begleitung nach Wimbledon mitnahm, ist die enge Zeit mit der Familie in dieser Phase umso wichtiger; das Vlog-Update richtete sie direkt an ihre Community.

Erst vor rund einer Woche hatte Zara ihren Fans einen weiteren ehrlichen Einblick in ihr Leben gegeben. Im "December week"-Vlog auf YouTube verriet sie, dass sie seit Neuestem komplett auf Botox verzichtet. "Ich gewöhne mich definitiv an mein Gesicht ohne Botox", lachte die Reality-Darstellerin und zeigte dabei ganz bewusst ihre natürlichen Gesichtszüge. Trotz kleiner Unsicherheiten wegen Hautunreinheiten und ihrer neuen Haarfarbe steht für die Influencerin fest: "Ich bin in meiner natürlichen Ära und liebe mein natürliches Ich – aber es ist nicht immer einfach."

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara McDermott im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara McDermott bei den Glamour Women of the Year Awards 2024 in London, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara McDermott bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London, September 2024