Zara und Louis planen ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest

Zara McDermott (29) macht kurz vor Weihnachten deutlich, wie ernst es ihr mit Louis Tomlinson (33) ist. Die Reality-Bekanntheit und der frühere One-Direction-Star bereiten sich auf ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest vor – inklusive Geschenken, die sie ganz offiziell als Paar überreichen. In ihrer Instagram-Story zeigte Zara ihren fertig geschmückten Baum und einen Berg sorgfältig verpackter Päckchen darunter. Auf den Anhängern war nicht nur ihr eigener Name zu erkennen. Die Kärtchen waren vielmehr mit "Zara & Louis" unterschrieben. Damit machte Zara offiziell: Dieses Weihnachten feiern sie als eingespieltes Duo.

Die Reality-TV-Darstellerin, deren fünfjährige Beziehung mit Sam Thompson (33) Anfang des Jahres in die Brüche ging, hat in Louis offenbar ihr neues Glück gefunden. Laut Daily Mail trafen sich die beiden im Frühjahr zu mehreren Dates und sind seit August offiziell ein Paar. Schon zu Zaras 29. Geburtstag verbrachten Zara und Louis ein Wochenende miteinander. Am vergangenen Sonntag postete Zara zudem ein gemeinsames Selfie von einem winterlichen Spaziergang mit dem Musiker und schwärmte auf Instagram: "Der beste Geburtstag überhaupt mit dir und das letzte Jahr meiner 20er!" Während Zara ihr neues Liebesglück offen teilt, arbeitet Ex-Freund Sam gleichzeitig öffentlich seine Trennung auf und erzählte gegenüber You Magazine, er habe sehr unter der Trennung gelitten und nach dem Liebesaus eine Therapie benötigt.

Auch Sam hat inzwischen emotionalen Ballast abgeworfen und mit der Londoner DJane Talitha Balinska eine neue Freundin an seiner Seite, mit der er ebenfalls in die Feiertage startet. In einem Podcast gab er kürzlich Einblicke in seine neue Beziehung, die er als "super entspannt" beschreibt. Die Wege der ehemaligen Partner haben sich getrennt, und beide scheinen in ihren neuen Beziehungen Erfüllung gefunden zu haben. Während Sam von Talitha schwärmt, teilen Zara und Louis ihre frische Liebe mit ihren Fans, inklusive eines Blickes auf die Weihnachtsvorbereitungen und die doppelt signierten Päckchen unterm Tannenbaum. Dadurch sagen sie ohne große Worte, dass sie an einem Strang ziehen – nicht nur an Weihnachten.

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara McDermott bei den Brit Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson beim Sport 2025