Wegen Finanzen: Katie Price soll Umzug nach Dubai planen

Katie Price (47) packt offenbar die Koffer für Dubai – und das nicht nur für ein paar sonnige Winterwochen. Laut dem Mirror hat die Reality-Ikone bereits eine Anzahlung für ein Haus in den Emiraten geleistet und plant, zu ihrem Ehemann Lee Andrews zu ziehen, der in Dubai lebt. Der Schritt soll zeitnah erfolgen und steht, so der Bericht, in engem Zusammenhang mit ihren anhaltenden Geldsorgen in Großbritannien. Das ehemalige Glamour-Model wolle sich damit ein neues Leben aufbauen, während sie ihren Lebensmittelpunkt vom Vereinigten Königreich in die Glitzermetropole verlagert. "Katie hat hier keine Wahl mehr", zitiert das Blatt eine Quelle, die von massivem Druck und einem endgültigen Neuanfang spricht.

Katie war in der Vergangenheit mehrfach pleite, zuletzt 2024, und musste 40 Prozent ihrer OnlyFans-Einnahmen zur Schuldentilgung abführen. Teure Schönheits-OPs sowie laufende Kosten hätten das Konto zusätzlich strapaziert. Eine Quelle erklärte dem Magazin, dass Katie sich das Leben in Großbritannien nicht mehr leisten könne und deshalb komplett zu Lee gehen werde, der beruflich in Dubai gebunden ist. Der Plan: keine feste Bleibe mehr in England, höchstens eine vorübergehende Basis bei Freunden – dafür ein gemeinsames Zuhause mit Lee in dem arabischen Emirat. Eine Tatsache soll Katies Umfeld aber besorgen: Wie das Blatt zuvor berichtete, soll Lee zuletzt Zeit in einem Gefängnis in Dubai verbracht haben und das Land derzeit nicht verlassen können. Für Katie sei der Umzug daher auch ein Zeichen, die Beziehung konsequent fortzuführen.

Für die Kinder der 47-Jährigen bedeutet der Schritt vor allem eines: neue Routinen über Distanz. Während Junior und Princess inzwischen ihr eigenes Leben führen, bleibt der älteste Sohn Harvey in seiner betreuten Einrichtung in Großbritannien. Laut der Quelle will Katie seine vertraute Umgebung nicht aufbrechen: "Katie ist eine tolle Mutter für Harvey." Reisen zwischen Dubai und England seien fest eingeplant, damit er sie sehen könne, wann immer er möchte. Privat sucht die fünffache Mutter nach turbulenten Jahren mit Trennungen und Blitzverlobungen nun offenbar Stabilität an Lees Seite. Freunde beschreiben, dass beide von einem gemeinsamen "Neuanfang" träumen – und das mit Sonne, Glamour und einem sauberen Schnitt mit alten Problemen.

Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit