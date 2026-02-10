Richard Gere will seit Jahrzehnten mit Shekhar Kapur drehen

Richard Gere (76), bekannt aus Filmen wie "Pretty Woman" und "Zwielicht", hegt seit mehr als drei Jahrzehnten einen außergewöhnlichen Wunsch: Er möchte mit dem indischen Regisseur Shekhar Kapur zusammenarbeiten. Dies verriet der Schauspieler in einem Interview im Jahr 2020. Bereits in den 1990er Jahren zeigte Gere seine Bewunderung für Kapur, nachdem dieser mit dem Film "Bandit Queen" 1994 internationale Anerkennung gefunden hatte. Laut Gere kniete er regelrecht vor dem Regisseur nieder und flehte ihn an, mit ihm einen Film zu machen. Doch Kapur ignorierte ihn damals. Dies bestätigte der Regisseur kürzlich selbst mit einem Post auf X, in dem er einen Artikel über den Vorfall teilte.

Später, in den 2000er Jahren, schien eine Zusammenarbeit tatsächlich in greifbarer Nähe: Kapur plante den Film "Buddha", und Gere sollte eine zentrale Rolle übernehmen. Der Schauspieler wurde sogar in die frühen Recherchearbeiten eingebunden, um das Projekt voranzubringen. Doch trotz aller Bemühungen kam der Film letztendlich nie zustande. Gere, der das Projekt offenbar nicht vergessen konnte, plädierte auch Jahre später immer wieder für eine gemeinsame Produktion mit Kapur. Noch 2020 bekundete er öffentlich sein Interesse und seine Begeisterung für den Regisseur.

Richard Gere, der in seiner Karriere viele ikonische Rollen spielte, scheint bei diesem Vorhaben von einer tiefen persönlichen Überzeugung geleitet zu sein. Generell ist bekannt, wie sehr der Schauspieler Projekte mit spirituellen oder kulturell bedeutsamen Themen schätzt, was auch zu seinen langjährigen weltweiten Reise- und Hilfsaktivitäten passt. Shekhar Kapur, der für Filme wie "Elizabeth" bekannt ist, jedoch scheinbar andere Prioritäten hatte, scheint den Enthusiasmus des Schauspielers nie gleich erwidert zu haben. Unabhängig von der fehlenden Zusammenarbeit stand Gere dem Filmemacher stets bewundernd gegenüber und lässt bis heute sein Interesse erkennen. Derweil widmet sich der Schauspieler erst mal anderen Projekten, die greifbarer erscheinen.

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Getty Images Richard Gere küsst dem Dalai Lama während der 90. Geburtstagsfeier in Dharamsala die Hand