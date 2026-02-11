Botox mit 21? Laura Dern ist schockiert vom Schönheitsdruck

Laura Dern (59) schlägt Alarm: In einem Gespräch mit The Independent erzählte die Schauspielerin, dass Freundinnen ihrer 21-jährigen Tochter Jaya aktuell diskutieren, sich "präventiv" Botox spritzen zu lassen – und das mache sie fassungslos. Laura schilderte, dass der Druck auf Frauen, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, heute früher beginne und härter zuschlage als jemals zuvor. Die 58-Jährige verwies dabei auch auf Gespräche aus ihrer Kindheit in Los Angeles. Damals habe sie von ihrer Mutter Diane Ladd und deren Freundinnen gehört, dass man sich mit 70 ein Facelift "leisten müsse", um im Geschäft zu bleiben. Heute passiere das alles Jahrzehnte früher, und genau das bereite ihr Sorgen.

"Ich habe noch nie mehr Scham rund ums Älterwerden und Frauen als Personen der Öffentlichkeit gesehen, und es ist einfach nur tragisch", sagte Laura im Interview. Besonders drastisch findet sie den Konsumdruck: "Es ist wie beim Tabak: Sie sagen, Rauchen sieht cool aus. Sie machen einfach Geld." Die "Big Little Lies"-Darstellerin argumentiert, die Industrie locke mit dem Versprechen von "Prävention", um eine ganze Generation an Produkte zu binden. Gleichzeitig betonte sie, dass sie selbst zwar die Werbeagenda nicht ändern könne, aber auf Ehrlichkeit setzt: "Ich freue mich darauf, zuzusehen, wie wir alle gemeinsam in unserer eigenen Haut heimisch werden", so Laura.

Privat ist Laura eng mit ihrer Familie verwurzelt. Die Tochter von Bruce Dern (89) und der Schauspielerin Diane Ladd spricht häufig darüber, wie prägend das Elternhaus für ihren Blick auf Hollywood war. Mit ihrem Ex-Mann Ben Harper verbindet sie die gemeinsame Erziehung von Jaya und Ellery; über ihre Kinder spricht die zweifache Mutter stets wertschätzend. Bei Modeauftritten wirken Laura und Jaya laut People wie ein eingespieltes Duo: Bei der Ralph-Lauren-Show in New York setzten sie auf kontrastierende Looks – Laura in floralen Tönen, Jaya mit lässiger Western-Note. Auf der Vanity Fair Oscar Party zeigten sie gemeinsame Linie mit silbrigen Akzenten. Hinter den Red-Carpet-Momenten steht eine Mutter-Tochter-Beziehung, die von Offenheit geprägt ist – etwa durch Gespräche über Schönheitswahn, Selbstbild und den Mut, sich nicht von außen definieren zu lassen.

Getty Images Laura Dern, Schauspielerin

Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

Laura Dern, Schauspielerin