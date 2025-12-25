Tim McGraw postet riesigen Weihnachtsbaum in seiner Villa

Country-Star Tim McGraw (58) hat auf Instagram einen außergewöhnlichen Einblick in das weihnachtliche Ambiente seines luxuriösen Anwesens in Nashville gewährt. Kurz vor den Feiertagen hat der Sänger gemeinsam mit seiner Frau Faith Hill (58) die gemeinsame Villa in ein wahres Winterwunderland verwandelt. Der Mittelpunkt des festlichen Dekors: ein riesiger Weihnachtsbaum, der prachtvoll mit roten und goldenen Kugeln sowie warm leuchtenden Lichterketten geschmückt ist. Unter dem Baum stapeln sich zahlreiche Geschenke, die sorgfältig für den festlichen Morgen vorbereitet sind. "Frohe Weihnachten und schöne Feiertage von der McGraw Familie!!!" schrieb Tim in seinem Beitrag.

Auch der Rest des Anwesens wirkt wie aus einem Festtagsfilm: Auf dem Wildleder-Couchtisch stehen Schneekugeln, Kerzen und rote Blumen. Die Villa selbst ist alles andere als klein – rund 22.460 Quadratfuß Wohnfläche, fünf Schlafzimmer und zehn Badezimmer, dazu hohe Decken, große Fensterflächen und edle Holzdetails. In der Küche dominieren dunkles Holz, ein markanter schwarz-weißer Musterlook an der Wand, Edelstahlgeräte und eine blaue Kochinsel mit Lederstühlen. Der Essbereich präsentiert sich mit Rundtisch, sichtbaren Balken und Fliesenboden – samt Panorama-Blick. Laut Schätzungen ist die Immobilie rund 13,4 Millionen Euro wert. In dem großzügigen Zuhause leben Tim und Faith inzwischen allein, denn die drei Töchter Gracie, Maggie und Audrey sind längst ausgezogen.

Für viele ist Tim ein Idol, und besonders Nachwuchskünstler wie Callista Clark bewundern ihn. Die Sängerin verriet kürzlich, dass sie mit Tims Songs aufgewachsen sei und diese sie noch immer inspirierten. Besonders sein Hit "My Best Friend" habe sie geprägt. Es sei eine Ehre gewesen, als Tim einem ihrer Coversongs Aufmerksamkeit schenkte und sogar vorschlug, gemeinsam aufzutreten. Privat verlief das Leben des Paares jedoch nicht immer unbeschwert. Beide haben sich in den letzten Jahren gesundheitlichen Herausforderungen gestellt, und nach Jahren mit Tourneen und Drehs – zuletzt standen beide auch gemeinsam für die Serie "1883" vor der Kamera – setzen sie daheim nun auf intime Momente im Familienkreis. Gerade in der aktuellen Saison scheint der Fokus auf familiärer Harmonie und festlicher Freude zu liegen.

Getty Images Tim McGraw bei einem Konzert in Nashville, April 2024

Instagram / thetimmcgraw Weihnachtsbaum von Tim McGraw und Faith Hill 2025

Getty Images Faith Hill und Tim McGraw, Musiker

Getty Images Audrey McGraw, Tim McGraw, Faith Hill und Maggie McGraw im August 2023