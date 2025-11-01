Tim McGraw schockiert Fans mit Gesundheitsbeichte

Country-Sänger Tim McGraw (58) hat während eines Auftritts in Highland, Kalifornien, ein seltenes Update über seinen und den Gesundheitszustand seiner Ehefrau Faith Hill (58) gegeben. Die 58-Jährige lebt seit einigen Jahren weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit und hat sich offenbar mehreren gesundheitlichen Herausforderungen stellen müssen. "Meine Frau hat einige Operationen hinter sich. Sie hatte fünf Nackenoperationen und ein paar Handoperationen", erzählte Tim am 25. Oktober 2025 dem Publikum. Auch der Musiker selbst hat in den letzten Jahren mit seiner Gesundheit zu kämpfen gehabt. "Ich hatte vier Rückenoperationen und beidseitigen Knieersatz", gestand er laut Hello! und erklärte, dass ihn die Beschwerden sogar gezwungen hatten, einige Konzerte abzusagen.

Tim beschrieb auch die mentalen Herausforderungen, die mit diesen schwierigen Zeiten einhergingen, und gab zu, dass er im Frühjahr ernsthaft darüber nachdachte, seine Musikkarriere an den Nagel zu hängen. "Ich wollte es nicht, aber ich dachte, es würde nicht besser werden", verriet er. Doch offenbar hat sich sein Zustand seitdem verbessert. In dieser Zeit entstand auch sein neuer Song "King Rodeo", der von der Konfrontation mit den Herausforderungen des Älterwerdens inspiriert wurde. Trotz aller Hürden steht das Paar auch weiterhin fest zusammen. Erst vor wenigen Wochen hatte Tim anlässlich ihres 29. Hochzeitstags eine Liebeserklärung an Faith geteilt: "Ich heiratete das Mädchen meiner Träume, meine absolute Seelenverwandte!"

Faith, die zuletzt 2017 ein Album veröffentlichte, tritt seit einigen Jahren auch deutlich weniger in der Öffentlichkeit auf, um sich offenbar auf ihre Familie und vor allem ihre Gesundheit zu konzentrieren. Gemeinsam mit Tim zieht sie ihre drei inzwischen erwachsenen Töchter groß: Gracie, Maggie und Audrey. In Interviews hat das Paar mehrfach betont, dass es für sie das Wichtigste sei, ein starkes Team zu bleiben. Ihre gemeinsame Reise begann 1996, als sie sich das Jawort gaben, und trotz aller Herausforderungen oder vielleicht gerade deswegen wirkt die Liebe der beiden heute stärker denn je.

Tim McGraw, Musiker

Faith Hill und Tim McGraw 2017

Faith Hill und Tim McGraw, Musiker

