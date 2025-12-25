Tom Brady glaubt: Er könnte wieder in der NFL spielen

Tom Brady (48) hat nun überraschend offen über ein mögliches NFL-Comeback gesprochen – und klang dabei so selbstbewusst wie eh und je. Der siebenfache Super-Bowl-Champion sagte im Gespräch mit Shaquille O’Neal und Co-Host Adam Lefkoe im Podcast "The Big Podcast with Shaq", er könne "jeden fertigmachen" und brauche dafür nicht viel Vorlauf. "Ich könnte sofort spielen. Gebt mir einen Monat", so Tom. Der ehemalige Star-Quarterback, der inzwischen 48 Jahre alt ist, erklärte, er fühle sich körperlich bereit und traue sich jederzeit einen Einsatz in der NFL zu.

Ausgangspunkt der Diskussion war die überraschende Rückkehr von Philip Rivers, der mit 44 Jahren noch einmal für die Indianapolis Colts auflief. Daran angelehnt spekulierte Tom im Gespräch, wie es wäre, selbst noch einmal einzuspringen – allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen. "Wie gesagt, ich habe meinen Körper immer gut gepflegt", betonte der frühere Spielmacher, machte aber klar, wo seine Grenze liegt: Die volle Dauer einer Saison mit all dem Training und der Vorbereitung sei für ihn kein Thema mehr. Auf die Frage von Adam, ob er sich wenigstens ein Kurz-Comeback "nur für das Finale" vorstellen könne, reagierte Tom lachend, aber eindeutig: "Okay, ja, nur für das Finale."

Tom genießt momentan seinen Ruhestand abseits des Spielfelds. Als Analyst bei Fox Sports sowie als Minderheitseigner der Las Vegas Raiders bleibt der einst gefeierte Quarterback seiner Leidenschaft treu. Privat widmet er sich vermehrt seinen drei Kindern, die aus seinen Beziehungen mit Gisele Bündchen (45) und Bridget Moynahan (54) stammen. Fans dürften gespannt sein, ob sie Tom irgendwann wirklich wieder auf dem Feld sehen.

IMAGO / Cover-Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin, Vivian und Jack