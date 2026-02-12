Wilde Partys: Tom Brady genießt heiße Wochenenden als Single

Rob Gronkowski hat in der US-Show "Today" einen seltenen Einblick in das neue Leben von Tom Brady (48) gegeben – und der hat es offenbar in sich. Der frühere Teamkollege verriet, dass der NFL-Superstar "jedes Wochenende ausgeht" und als Single deutlich anders unterwegs ist als zu Ehezeiten. Auf die Frage, wer mehr Spaß mache, reagierte Rob ohne Zögern: "Auf jeden Fall Single Tom Brady." Seit der Trennung von Gisele Bündchen (45) im Jahr 2022, mit der Tom zwei Kinder hat, hat sich der Alltag des Quarterbacks spürbar verändert. Dazu kommen gemeinsame Momente mit Sohn Jack aus der früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (54). Wo Tom auftaucht, sorgt er gerade mit verschiedenen Begleitungen für Gesprächsstoff – und genau das befeuert jetzt Robs Lästereien im TV weiter.

Der Tight-End-Legende zufolge haben sich die Rollen der beiden seit dem Liga-Start komplett gedreht. "Ich war Single, als ich in die Liga gekommen bin, und Tom war verheiratet", erinnerte sich Rob in "Today" und ergänzt: "Ich dachte mir: 'Hey, der Typ ist lame. Der wird nie mit mir ausgehen.'" Nach der Scheidung wurde Tom mehrfach mit prominenten Frauen in Verbindung gebracht – darunter Sofía Vergara und Irina Shayk (40). Schlagzeilen machte auch eine Party-Begegnung mit Influencerin Alix Earle (25) auf St. Barts an Neujahr. Kurz darauf relativierte eine Quelle gegenüber Us Weekly: Es habe eine "sofortige Verbindung" gegeben, mehr sei daraus aber nicht geworden. Inmitten aller Flirtgerüchte betont Tom selbst, dass sein Fokus klar bleibt: Karriere und Familie.

Schon vor wenigen Wochen hatte Tom im Gespräch mit dem Magazin People durchblicken lassen, wie wenig Zeit aktuell für das Privatleben bleibt. "Ich habe nicht viel Zeit für ein Privatleben oder für mich selbst, aber ich liebe Arbeiten und ich liebe meine Kinder", erklärte der ehemalige Quarterback auf einer Launch-Party in Los Angeles. Neben seiner Rolle als Vater widmete er sich neuen Projekten mit Fanatics und OBB Media und beschrieb sich als "in so vielen Bereichen meines Lebens gesegnet". Trotz aller Spekulationen um sein Liebesleben steht für Tom der Familienalltag an erster Stelle.

Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

Getty Images Rob Gronkowski bei einem Footballspiel 2022

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi