Diesen Oscar-Preisträger wünscht sich Tom Brady für Biopic

Tom Brady (48) denkt laut über seine ganz persönliche Kinogeschichte nach und hat schon einen Favoriten für die Hauptrolle. Der Ex-NFL-Superstar erzählte am Rande des Launch-Events von Fanatics Studios, mit denen er an einer mehrteiligen Doku-Reihe arbeitet, wem er sich in einem möglichen Biopic an seiner Stelle wünscht: Leonardo DiCaprio (51). Gegenüber Access Hollywood geriet der 48-Jährige ins Schwärmen. Die beiden wurden erst an Neujahr auf einer Yacht vor St. Barts zusammen gesichtet, wo sie Zeit miteinander verbrachten. Zuvor hatte Tom bei derselben Frage Namen wie Matt Damon (55) und Mark Wahlberg (54) ins Spiel gebracht, nun setzt er auf den Oscar-Gewinner – allerdings unter einer Bedingung: "Wir müssen erst ein gutes Skript schreiben", sagte er.

Tom lieferte auch gleich die Begründung für seine Wahl. "Ich mag Leo, Mann, er ist ein besonderer Typ", sagte er Access Hollywood. "Wir hatten viele Gelegenheiten, zusammen abzuhängen und zu reden. Er ist so ein tiefgründiger, nachdenklicher Typ. Er hat eine enorme Perspektive auf viele Dinge und wir hatten zusammen viel Spaß." Auf die Frage, ob Leonardo die Boston-Fraktion endgültig ausstechen würde, ließ der frühere Quarterback durchblicken, dass er den Star sofort besetzen würde – vorausgesetzt, Leonardo habe Lust und das Drehbuch stimme. Spannend: Der Titanic-Star ist selten in Sportrollen zu sehen, zuletzt 1995 in "The Basketball Diaries". Zeit für neue Projekte hat Leonardo im Moment jedoch kaum, denn die Awardsaison verlangt ihm alles ab.

Privat und im Freundeskreis gibt es bei den beiden ebenfalls Schnittmengen. Tom und Leonardo pflegen seit einiger Zeit Kontakt, wie die jüngsten Yacht-Fotos zeigen. Dazu kommt ein Kapitel aus der Vergangenheit: Bevor Tom Gisele Bündchen (45) heiratete, datete Leonardo das brasilianische Model. Heute fokussiert sich Leonardo auf die Preisverleihungen rund um seinen Film "One Battle After Another". Bei den Golden Globes musste er sich Timothée Chalamet (30) geschlagen geben, doch Kollegin Teyana Taylor (35) holte den Preis als beste Nebendarstellerin, und der Film selbst triumphierte als bestes Musical oder beste Komödie. Für Tom steht derweil Familie und Unternehmertum im Vordergrund und offenbar die Idee, seine Laufbahn mit dem richtigen Skript auf der großen Leinwand erzählen zu lassen.

IMAGO / Cover-Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2025

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi