Haben Tom Brady und Alix nach Silvester-Flirt noch Kontakt?

Seit Silvester sollen Social-Media-Star Alix Earle (25) und Ex-NFL-Profi Tom Brady (48) weiterhin in Kontakt stehen. Ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly, dass die beiden sich weiterhin Nachrichten schreiben und sich kürzlich sogar kurz persönlich getroffen haben. Am 19. Januar besuchten beide das College-Football-Finale in Miami. Beide wussten, dass sie im Stadion sein würden, ein Date war es aber nicht. Obwohl Tom beruflich vor Ort war, ließ er es sich nicht nehmen, Alix kurz zu sehen.

"Sie hat Spaß im Moment", beschrieb der Insider die Situation. Alix soll Tom zwar mögen, allerdings sei das Ganze noch locker und nicht fest definiert. Bereits zum Jahreswechsel hatten beide gemeinsam auf St. Barths gefeiert, umgeben von Stars wie Miles Teller (38), Glen Powell (37), Michelle Randolph (28) und Chord Overstreet (36) – damals hieß es, sie hätten sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und sofort gut verstanden. Öffentlich äußern sich weder Alix noch Tom zu ihrem Beziehungsstatus, auch jetzt halten beide ihr Privatleben nach außen hin bedeckt.

Während um sie herum fleißig spekuliert wird, konzentriert sich Tom nach eigenen Worten vor allem auf Arbeit und Familie. "Ich habe nicht viel Zeit für ein Privatleben, aber ich liebe Arbeiten und ich liebe meine Kinder", sagte er Mitte Januar im Gespräch mit dem Magazin People und betonte, wie sehr ihn neue Projekte ausfüllen. Alix wiederum ist seit Dezember wieder solo, nachdem ihre Fernbeziehung mit Football-Profi Braxton Berrios gescheitert ist. In einem emotionalen TikTok-Video erklärte sie, dass die Distanz und ihre eigene berufliche Reise – inklusive eines vorübergehenden Umzugs nach Los Angeles für "Dancing With the Stars" – sie dazu gebracht hätten, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren.

Collage: IMAGO / Cover-Images, Getty Images Collage: Tom Brady und Alix Earle

Getty Images Alix Earle bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder an Weihnachten 2025