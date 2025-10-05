Tom Brady trägt Namen seiner Kinder auf goldener Kette

Tom Brady (48) gewährt seinen Fans erneut einen liebevollen Einblick in sein Familienleben. Auf Instagram präsentierte der ehemalige NFL-Star ein Schmuckstück, das symbolisch für die enge Bindung zu seinen drei Kindern steht. Die goldene Halskette trägt die eingravierten Namen seiner Kinder: Jack, Benjamin und Vivian. Begleitet wurde das Bild von der rührenden Botschaft "Für immer in meinem Herzen", die der Ex-Footballspieler mit einem Herz-Emoji versah. Der Beitrag unterstreicht, wie wichtig ihm seine Familie nach dem Ende seiner aktiven Karriere ist.

Als dreifacher Vater liegt Tom besonders viel daran, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und Erinnerungen zu schaffen. So dokumentierte er im Sommer eine Reise nach Europa, bei der er gemeinsam mit seinen Jüngsten die Niederlande und Deutschland erkundete. Fotos zeigten die Familie unter anderem in einem Fußballstadion und vor berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Anne-Frank-Haus. Auch im Alltag genießt Tom die Nähe zu seinen Kindern, wie er in einer persönlichen Nachricht verriet: "Kinder erinnern einen daran, wie schön und unbeschwert das Leben sein kann." Trotz der vollen Terminkalender gelingt es ihm, wertvolle Momente mit seinen Liebsten zu teilen.

Während öffentliche Auftritte und Einblicke in seine Freizeit mittlerweile häufiger geworden sind, verstehen sich Tom und sein ältester Sohn Jack in ihrer Freizeit besonders gut. Ihre gemeinsamen Aktivitäten zeigen, wie sehr sie auf einer Wellenlänge liegen. Doch nicht nur auf Reisen oder beim Sport beweist der Ex-Footballstar seine väterliche Fürsorge: Die Balance zwischen seinen eigenen Interessen und der Priorität seiner Familie war für ihn stets ein wichtiges Anliegen. Mit liebevollen Gesten wie der personalisierten Kette festigt Tom nun einmal mehr das Bild eines stolzen und engagierten Vaters.

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi

Instagram / tombrady Tom Bradys Kette zeigt die Namen seiner Kinder Jack, Benjamin und Vivian

Instagram / tombrady Julie Brady, Tom Brady und seine Kinder Vivian, Jack und Benjamin