Tom Brady trägt 240.000 Euro teure Diamantuhr zu NFL-Spiel

Tom Brady (48) zog beim NFC-Championship-Spiel am Sonntag, den 25. Januar, in Seattle alle Blicke auf sich. Der ehemalige NFL-Star hatte eine luxuriöse Patek Philippe Aquanaut Luce Haute Joaillerie Uhr am Handgelenk, deren Wert auf rund 240.000 Euro geschätzt wird. Die Uhr beeindruckt mit 72 baguettegeschliffenen Saphiren, 38 baguettegeschliffenen Diamanten und 160 brillantgeschliffenen Diamanten. Passend dazu kleidete sich der siebenfache Super-Bowl-Champion in einen dunklen Mantel, ein Hemd und eine Krawatte. Auf Instagram präsentierte der Sportler das Schmuckstück mit den Worten: "Großes Spiel, große Uhr". Das Spiel endete mit dem Einzug der Seattle Seahawks in den Super Bowl, nachdem sie die Los Angeles Rams mit 31:27 besiegt hatten.

Auf X gingen die Meinungen zur Uhr deutlich auseinander. Einige User zeigten sich wenig begeistert und kommentierten: "Diese Uhr ist für mich einfach hässlich" oder "Das Ding ist einfach schrecklich". Andere verteidigten Tom dagegen und lobten seine Sammlung, bezeichneten die Uhr als "spektakulär" und betonten, er habe sich ein solches Luxusstück verdient. Gleichzeitig äußerten viele Kommentatoren Unverständnis darüber, so viel Geld für eine Armbanduhr auszugeben.

Bekannt für seinen exquisiten Geschmack und eine Vorliebe für exklusive Zeitmesser, ist dies nicht das erste Mal, dass der Sportler mit seiner Uhrenwahl für Schlagzeilen sorgt. Bereits 2025 hatte Tom in seiner Rolle als Kommentator während des Super Bowls in New Orleans eine auffällige Jacob & Co Yellow Sapphire Caviar Tourbillon Uhr getragen, die laut dem Magazin People mit 224 baguettegeschliffenen Edelsteinen und einem Wert von 620.000 Euro bestach.

Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

Instagram / tombrady Tom Bradys 240.000 Euro teure Diamantuhr

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi