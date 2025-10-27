Beste Freunde: Danny DeVito & sein Enkel sind unzertrennlich

Danny DeVito (80) genießt sein Leben als Großvater in vollen Zügen. Der Hollywood-Star sprach bei der 18. jährlichen GO-Gala in Los Angeles mit dem Magazin People über die besondere Beziehung zu seinem einjährigen Enkel Carmine, dem Sohn seiner ältesten Tochter Lucy DeVito (42). "Wir sind gute Kumpel", erzählte Danny mit einem Lächeln. Besonders glücklich macht den Schauspieler, dass er Carmine regelmäßig mit kleinen Geschenken wie Spielzeug und Büchern überraschen kann. Lucy kommentierte begeistert: "Oh super, er liebt Bälle." Gemeinsam finden sie immer wieder Gelegenheiten, sich zu treffen, ganz zur Freude des bekennenden Familienmenschen.

Doch Carmine ist nicht das einzige Enkelkind, das Danny zum Strahlen bringt. Schon seit 2023 erfreut er sich an Enkeltochter Sinclair, der Tochter seiner mittleren Tochter Grace Fan DeVito (40). In einem Video des Magazins AARP teilte Danny seine Begeisterung für das Großvaterdasein: "In zwei Jahren haben meine Töchter jeweils ein Baby bekommen, und diese kleinen Wunderkinder bereichern mein Leben unendlich." Seine Familie sei für ihn der stärkste Antrieb im Leben. Mit Ex-Frau Rhea Perlman (77) teilt der Schauspieler nicht nur drei gemeinsame Kinder, sondern auch eine enge Bindung zu den mittlerweile wachsenden Enkeln.

Danny lässt es sich auch nicht nehmen, immer wieder mit charmanten Anekdoten aus seiner langen Hollywood-Karriere zu unterhalten. Besonders unvergessen bleibt seine legendäre Audition für die Serie "Taxi". Der Schauspieler erinnerte sich bei AARP an seinen frechen Einstand: "Ich kam rein, hielt das Drehbuch in der Hand und sagte: 'Eins will ich vorher wissen: Wer hat diesen Mist geschrieben?' und warf es auf den Tisch." Nach einem Moment der Stille sei der ganze Raum in schallendes Gelächter ausgebrochen. "Louie trat in ihr Leben, und der Rest ist Geschichte", blickte Danny schmunzelnd zurück.

Getty Images Lucy DeVito und Danny DeVito bei der Go Campaign Gala, Oktober 2025

Getty Images Danny DeVito und Rhea Perlman, 2014

Getty Images Grace Fan DeVito, Rhea Perlman und Lucy DeVito bei der Premiere von "Poms" in Los Angeles