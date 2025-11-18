Sind sie das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Traumpaar 2025?

Bei Hochzeit auf den ersten Blick scheint ein neues Traumpaar die Herzen der Zuschauer zu erobern. Sarah und Martin fanden durch die Experten der Show zueinander und erlebten vom ersten Moment an eine besondere Verbindung. Bereits an ihrem Hochzeitstag sprühten die Funken – und in ihrer Hochzeitsnacht schliefen sie Arm in Arm ein. Während ihrer Flitterwochen wagte der Apotheker schließlich einen romantischen Schritt: Am Strand offenbarte er Sarah, dass er sich in sie verliebt hat. Sarah erwiderte seine Gefühle und erfuhr zudem, dass sie die erste Frau ist, der Martin seine Liebe gestand. "Für mich ist er der Eine", verriet die 40-Jährige wenig später in einem Einzelinterview.

Die Beziehung der beiden hebt sich deutlich von den Herausforderungen anderer Paare der aktuellen Staffel ab. Während einige noch darum ringen, Nähe aufzubauen, wirken Sarah und Martin bereits wie ein eingespieltes Team. Doch auch bei ihnen gibt es Unsicherheiten. Vor allem Martin zweifelt gelegentlich an sich selbst und seiner Fähigkeit, Sarah seine Gefühle ausreichend zu zeigen. Doch diese Sorgen versucht seine Ehefrau ihm zu nehmen: "Ich finde dich perfekt, so wie du bist." Trotz kleiner Zweifel scheint das frischvermählte Paar fest an eine gemeinsame Zukunft zu glauben und genießt jede Minute miteinander.

Schon bei ihrem allerersten Aufeinandertreffen am Altar sorgten Sarah und Martin für einen echten Gänsehautmoment. Martin war so überwältigt, dass er ein leises "Wow!" in die Stille flüsterte. Direkt danach machte der Apotheker seiner Braut ein Kompliment ins Ohr: "Du siehst wunderschön aus." Auch Sarah kam angesichts ihres zukünftigen Ehemannes aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Im Einzelinterview verriet sie: "Ich hätte am liebsten den Stuhl genommen und ihn noch näher an mich herangerückt." Damit war das Eis zwischen den beiden sofort gebrochen und die Chemie stimmte vom ersten Moment an.

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Joyn / Markus Hertrich Martin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Sarah, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025