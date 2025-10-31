Baldwin-Familie begeistert mit bunten Glücksbärchi-Kostümen

Alec Baldwin (67) und Hilaria Baldwin (41) haben diesen Halloween ihre kreative Ader erneut unter Beweis gestellt und die gesamte Familie in leuchtend bunte Glücksbärchi-Kostüme gehüllt. In einem Instagram-Beitrag präsentierte Hilaria ihre Familie, bestehend aus neun Mitgliedern, in farbenfrohen, kuscheligen Einteilern, die die beliebten Figuren der animierten Serie darstellen. "Happy Halloween von den Care-Bear-Wins", schrieb die Tänzerin zu den Schnappschüssen. Die Baldwins, die seit 2012 verheiratet sind, brachten ihre sieben gemeinsamen Kinder Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María und Ilaria in die passende Halloween-Stimmung. Alec, der auch Vater der 30-jährigen Ireland Baldwin (30) aus seiner Ehe mit Kim Basinger (71) ist, schloss sich natürlich ebenfalls der Parade der Bärchen an.

Die Familie hat eine Tradition darin, an Halloween mit ihren Kostümen aufzufallen. Erst im letzten Jahr verzauberten sie mit einem "Wo ist Walter?"-Gruppenlook in rot-weiß gestreiften Shirts sowie passenden Mützen und Brillen. In den Jahren zuvor schlüpften sie jeweils in Outfits als Figuren aus "Beetlejuice", Astronauten und Charaktere aus "Der Zauberer von Oz". Doch so farbenfroh wie dieses Jahr war die Familie vielleicht noch nie. Für Alec und Hilaria scheint es ein echter Familienhöhepunkt zu sein, sich jedes Jahr eine kreative Verkleidungsidee einfallen zu lassen und diese mit ihren Fans zu teilen.

Abseits vom Halloween-Trubel steht die Familie oft im Rampenlicht, sei es durch private Einblicke oder Ereignisse wie den kürzlich gefeierten 67. Geburtstag von Alec im April. Dafür versammelten sich alle Kinder um ihn, sangen ihm ein fröhliches Ständchen und überraschten ihn mit einem mit Kerzen bedeckten Kuchen. Die sympathische Familie sorgt in den sozialen Medien immer wieder für Unterhaltung. In einem Video aus dem Mai fragte Hilaria ihre Kinder spielerisch, was sie später einmal werden möchten. Die Antworten reichten vom Traum eines Talkshow-Hosts bis hin zum Profisportler oder Künstler – was Alec scherzhaft mit einem Gedanken an die zukünftigen Ausbildungskosten kommentierte. Ob auf Instagram oder in ihren kreativen Verkleidungen: Die Baldwins zeigen immer wieder, wie viel Freude und Zusammenhalt Familie bedeuten kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / @hilariabaldwin Baldwin-Familie begeistert mit bunten Glücksbärchi-Kostümen bei Instagram

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren sieben Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025