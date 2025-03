Nach Rosenkrieg: Alec Baldwin versteht sich mit Kim Basinger

Alec Baldwin (66) und Kim Basinger (71) scheinen nach jahrelangem Rosenkrieg endlich wieder zueinandergefunden zu haben. Die beiden Hollywoodstars, die von 1993 bis 2002 verheiratet waren, sollen inzwischen eine überraschend gute Beziehung pflegen. Wie ein Insider gegenüber InTouch verriet, war vor allem Alec bemüht, die Gräben der Vergangenheit zu überwinden: "Er hat sich wirklich für all seine Fehler entschuldigt und zugegeben, dass das Scheitern ihrer Ehe größtenteils an ihm lag." Auch ihre gemeinsame Tochter Ireland Baldwin (29) spielt eine wichtige Rolle dabei, dass die Ex-Partner sich wieder angenähert haben.

Die Beziehung zwischen Alec und seiner Tochter war lange Zeit kompliziert, maßgeblich bedingt durch die langwierigen und öffentlich ausgetragenen Sorgerechtsstreitigkeiten nach der Scheidung. Alec selbst räumte kürzlich ein, dass die jahrelangen Auseinandersetzungen seine Bindung zu Ireland stark belasteten. "Eines meiner größten Bedauern ist, wie sich der Streit auf sie ausgewirkt hat", so Alec in einer Episode der Reality-TV-Serie "The Baldwins". Heute sei Ireland jedoch ein wichtiger Grund, warum er mit Kim den Kontakt aufrechterhält. Laut der Quelle ist es für Alec von unschätzbarem Wert, dass er inzwischen auch in Krisenzeiten auf die Unterstützung von Kim zählen kann.

Alec, der seit 2012 mit Hilaria Baldwin (41) verheiratet ist und mit ihr sieben Kinder großzieht, scheint in seiner aktuellen Ehe eine neue Stabilität gefunden zu haben. Kim äußerte sich in der Vergangenheit anerkennend über Hilaria und zeigte Bewunderung für deren Rolle innerhalb der Familie. Das heute positive Verhältnis von Alec und Kim deutet darauf hin, dass alte Wunden langsam heilen und die beiden einstigen Streithähne Frieden schließen konnten.

Getty Images Ireland und Alec Baldwin

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

