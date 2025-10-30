Ireland Baldwin musste wegen "emotionaler Traumata" in Reha

Ireland Baldwin (30) hat in einem Essay auf Substack über eine besonders herausfordernde Phase ihres Lebens geschrieben. Die 30-jährige Tochter von Alec Baldwin (67) und Kim Basinger (71) erzählt, wie sie vor einem Jahrzehnt gezwungen war, einen dreiwöchigen Aufenthalt in einer Reha-Klinik zu absolvieren. Dieser Schritt folgte auf ein einschneidendes Erlebnis: Nach einer toxischen Beziehung und dem Missbrauch von Alkohol und Medikamenten wachte sie mit Erinnerungslücken in einem Krankenhaus auf – mit ihrem Vater Alec an ihrer Seite. "Er war mein Fels an diesem Tag", schildert Ireland laut Daily Mail in ihrem Text, der am 21. Oktober veröffentlicht wurde.

Während ihres Aufenthalts in der Reha-Klinik SOBA, die mittlerweile geschlossen ist, habe Ireland wertvolle Erfahrungen gesammelt und Menschen getroffen, die ihr halfen, sich wieder selbst zu lieben. In dem Essay reflektiert das Model auch über das Muster, sich von Menschen mit schwierigen Vergangenheiten angezogen zu fühlen und sich für deren Rettung verantwortlich zu machen. Sie bezeichnete diesen Drang als ihre eigene Sucht. Gleichzeitig betont sie die positiven Aspekte ihrer Zeit in der Klinik und den Aufstieg aus einer besonders dunklen Phase. Doch die Konflikte zwischen Ireland und ihrem Vater sind schon lange bekannt: Schon in jüngeren Jahren hatte Alec mit kontroversen Äußerungen gegenüber seiner Tochter von sich reden gemacht.

Aufgewachsen fernab eines traditionellen Familienlebens hat Ireland in der Vergangenheit mehrfach betont, wie die Konstellation ihrer berühmten Eltern sie geprägt hat. Sie lebte getrennt von beiden Elternteilen, ohne Geschwister im gleichen Haushalt, was sie oft als isolierend empfunden hat. Diese Einsamkeit prägte ihre Kindheit, doch mittlerweile hat sie ihren eigenen Weg eingeschlagen. Neben ihrem Leben als Mutter und Model widmet sich Ireland auch intensiver ihren schriftstellerischen Ambitionen und scheint entschlossen, ihre Erlebnisse in einem eigenen Memoir festzuhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ireland Baldwin im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Tochter Ireland

Anzeige Anzeige