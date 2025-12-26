Karim Adeyemi und Ehefrau Loredana starten eigene Doku-Serie

Karim Adeyemi (23) und Loredana (30) machen ihr Privatleben zur Serie: Für 2026 ist eine mehrteilige Doku mit dem Titel "Loredana & Karim" bei Amazon Prime Video geplant, produziert von Constantin Entertainment. Gedreht wird bereits seit rund einem Jahr, doch der genaue Starttermin steht noch aus. Im Mittelpunkt steht ihre Beziehung, ihr Alltag zwischen Studio und Stadion sowie Karrierewege, die kaum unterschiedlicher sein könnten – er als Flügelstürmer von Borussia Dortmund, sie als eine der bekanntesten Rapperinnen im deutschsprachigen Raum. Der Verein wurde vorab über die Dreharbeiten informiert; Einfluss auf Training und Spielbetrieb habe es laut Bild nicht gegeben.

Amazon kündigt eine "persönliche" und "bewegende" Reihe an, in der Loredana offenbar etwas mehr in den Fokus genommen wird, ohne aber den Fußball außen vor zu lassen. Die 30-Jährige sorgte 2025 vor allem mit kontroversen Aussagen und öffentlichen Auseinandersetzungen für Schlagzeilen, kündigte aber auch neue Musik an. Karim erlebte unterdessen sportliche Highlights, wurde aber auch von Negativthemen wie einem Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes begleitet. Genau diese thematische Spannweite könnte die Doku für Fans beider Welten besonders reizvoll machen.

Privat haben sich Karim und Loredana in Dortmund eingelebt, wie frühere Äußerungen durchblicken ließen. Trotz einiger Spekulationen über einen Transferwunsch des Kickers haben die beiden bestätigt, dass sie bislang in ihrer Wahlheimat glücklich sind. Dass sie nun gemeinsam den Schritt vor die Kameras wagen, dürfte Rap- und Fußballfans gleichermaßen überraschen: Bisher galten beide als eher zurückhaltend, was das Teilen intimer Momente angeht. Mit umso größerer Spannung erwarten ihre Communitys jetzt die neuen Einblicke in Loredanas und Karims Leben zwischen Studiosessions, Spitzensport und Skandalen.

Instagram / loredana Fußballer Karim Adeyemi und Rapperin Loredana Zefi

Instagram / loredana Loredana Zefi und Karim Adeyemi im Juni 2024

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana und ihrem Partner Karim Adeyemi